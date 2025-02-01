Что изменится в Харькове с 1 февраля — нововведения для харьковчан

Деньги и коммунальные платежки. Фото: УНИАН

С 1 февраля в Украине, в частности, и в Харькове ожидается ряд изменений, касающихся коммунальных услуг и надбавок к пенсиям. Кроме того, стало известно, будет ли в городе платный проезд в общественном транспорте.

Что будет с коммуналкой и какие еще изменения ждут харьковчан — читайте в материале Новини.LIVE.

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Коммунальные услуги

В феврале в Харькове да и по всей Украине не предвидится повышение тарифов на коммунальные услуги до завершения отопительного сезона. Так, бытовые потребители будут платить за свет 4,32 грн/кВт∙ч. А владельцы двухзонных счетчиков смогут сэкономить с 23:00 до 07:00. Ночной тариф по-прежнему вдвое ниже — 2,16 грн/кВт∙ч.

Стоимость газа и отопления также остается без изменений. Так, НАК "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет поставлять газ по цене 7,96 грн за кубический метр. Он будет действовать как минимум до конца апреля. В то же время тарифы других поставщиков будут колебаться от 7,79 до 9,99 за кубометр.

Что касается водоснабжения, то тарифы в городе в феврале также остается без изменений. Они применяются на уровне, установленном по состоянию на 24 февраля 2022 года:

централизованное водоснабжение: 13,36 грн за 1 м³ (без НДС), 16,032 грн за 1 м³ (с НДС).

централизованное водоотведение: 7,07 грн за 1 м³ (без НДС), 8,484 грн за 1 м³ (с НДС).

Такие тарифы остаются неизменными для бытовых потребителей. Для других категорий потребителей тарифы были изменены с 1 января 2025 года, но для населения они остаются на прежнем уровне.

Цены на проезд

По состоянию на 1 февраля 2025 года, стоимость проезда в коммунальном транспорте Харькова остается без изменений и является бесплатной для пассажиров. Городской голова Игорь Терехов подтвердил, что бесплатный проезд в общественном транспорте сохранится в течение всего 2025 года, и соответствующие средства уже предусмотрены в городском бюджете.

Повышение пенсий

Общего повышения пенсий в Украине не предвидится. Однако некоторые пенсионеры все же получат дополнительные выплаты в зависимости от возраста:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет: получат надбавку в размере 300 грн;

пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет: получат надбавку в размере 456 грн;

пенсионеры в возрасте 80 лет и старше: получат надбавку в размере 570 грн.

Однако, эти надбавки предоставляются при условии, что размер пенсии лица не превышает 10 340,35 грн.

Напомним, недавно мы писали, какие законодательные изменения ждут украинцев с 1 февраля 2025 года.

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