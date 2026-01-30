Відео
Головна Харків Комуналка та проїзд у Харкові в лютому — чи чекати сюрпризів

Комуналка та проїзд у Харкові в лютому — чи чекати сюрпризів

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 18:08
Які зміни чекають на жителів Харкова з 1 лютого
Оплата за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Із лютого у Харкові тарифи на комунальні послуги залишаться стабільними. Наразі не планується їх перегляд владою.

Детальніше про те, скільки доведеться платити харків’янам за комунальні послуги у лютому читайте на Новини.LIVE.

Читайте також:

Громадський транспорт

У Харкові користування комунальним транспортом — метро, трамваями, тролейбусами та муніципальними автобусами — залишається безкоштовним із травня 2022 року. Влада міста має намір зберегти цей порядок і в 2026 році, щоб зробити поїздки для мешканців зручнішими.

Вода та водовідведення

Середня сума у платіжках за воду залишиться майже на рівні січня.

За інформацією "Харківводоканалу", централізоване водопостачання у лютому коштуватиме 16,032 грн/м³ з ПДВ, а водовідведення — 8,484 грн/м³ з ПДВ. Хоча раніше обговорювали можливе підвищення, наразі тарифи залишаються незмінними.

Фахівці компанії пояснюють, що фактичні витрати перевищують діючі тарифи, але керівництво міста та підприємства враховує фінансові труднощі населення через триваючий військовий конфлікт і робить усе можливе, щоб не підвищувати плату для мешканців.

Газ

У лютому 2026 року газ для населення коштуватиме 7,96 грн за кубометр. 

Тариф на транспортування газу для населення та бюджетних установ також залишиться без змін — 16 390 гривень за 1000 кубометрів.

Електроенергія

Тариф на електроенергію для побутових споживачів у Харкові залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год і не планується до перегляду до 30 квітня 2026 року. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн за кВт/год.

Для домогосподарств з офіційним електричним опаленням перші 2000 кВт/год на місяць у зимовий період (з 1 жовтня по 30 квітня) оплачуються за зниженою ціною — 2,64 грн за кВт/год, зазначає компанія Yasno.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як зміняться тарифи у Львові.

Також ми писали, чи зміниться вартість проїзду в Києві.

комунальні послуги Харків електроенергія Харківська область вода газ проїзд
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
