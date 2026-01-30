Видео
Главная Харьков Коммуналка и проезд в Харькове в феврале — ждать ли сюрпризов

Коммуналка и проезд в Харькове в феврале — ждать ли сюрпризов

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 18:08
Какие изменения ждут жителей Харькова с 1 февраля
Оплата за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

С февраля в Харькове тарифы на коммунальные услуги останутся стабильными. Пока не планируется их пересмотр властями.

Подробнее о том, сколько придется платить харьковчанам за коммунальные услуги в феврале читайте на Новини.LIVE.

Общественный транспорт

В Харькове пользование коммунальным транспортом — метро, трамваями, троллейбусами и муниципальными автобусами — остается бесплатным с мая 2022 года. Власти города намерены сохранить этот порядок и в 2026 году, чтобы сделать поездки для жителей более удобными.

Вода и водоотведение

Средняя сумма в платежках за воду останется почти на уровне января.

По информации "Харьковводоканала", централизованное водоснабжение в феврале будет стоить 16,032 грн/м³ с НДС, а водоотведение — 8,484 грн/м³ с НДС. Хотя ранее обсуждали возможное повышение, пока тарифы остаются неизменными.

Специалисты компании объясняют, что фактические расходы превышают действующие тарифы, но руководство города и предприятия учитывает финансовые трудности населения из-за продолжающегося военного конфликта и делает все возможное, чтобы не повышать плату для жителей.

Газ

В феврале 2026 года газ для населения будет стоить 7,96 грн за кубометр.

Тариф на транспортировку газа для населения и бюджетных учреждений также останется без изменений — 16 390 гривен за 1000 кубометров.

Электроэнергия

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Харькове остается на уровне 4,32 грн за кВт-ч и не планируется к пересмотру до 30 апреля 2026 года. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн за кВт/ч.

Для домохозяйств с официальным электрическим отоплением первые 2000 кВт/ч в месяц в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) оплачиваются по сниженной цене — 2,64 грн за кВт/ч, отмечает компания Yasno.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
