Україна
Комунальні послуги в Харкові — як зміняться тарифи з 1 грудня

Комунальні послуги в Харкові — як зміняться тарифи з 1 грудня

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 09:00
Оновлено: 08:52
Що зміниться для харків'ян з 1 грудня — скільки коштуватиме газ та електроенергія
Комунальні платіжки. Фото: пресслужба ДПС

Із 1 грудня харків’яни сплачуватимуть за всі основні комунальні послуги, проїзд і тепло за тими ж тарифами, що й раніше. Наразі не планується перегляд тарифів владою.

Яка вартість комунальних послуг у Харкові з 1 грудня — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Проїзд у громадському транспорті Харкова з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року оплата проїзду в громадському транспорті Харкова, ймовірно, залишиться безкоштовною, оскільки уряд міста продовжив цю ініціативу, запроваджену у 2022 році.

Проїзд покривається з міського бюджету. І суми значні — якщо у 2023 році це було 89 млн грн, то на 2025 рік заклали 258,8 млн грн. Тримати проїзд безкоштовним для пасажирів планують поки витримуватиме бюджет.

Тарифи на електроенергію у Харкові з 1 грудня

Єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у Харкові під час опалювального сезону становить 4,32 грн за кВт/год. А для власників двозонних лічильників нічний тариф (23:00-07:00) лишається на рівні 2,16 грн/кВт·год.

Вартість газу для населення Харкова з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року вартість газу для населення Харкова становитиме 7,96 грн за кубометр. Ця ціна залишатиметься фіксованою в рамках урядового мораторію щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Окрім цього, окремо сплачується послуга з розподілу (доставки) газу, яка залежить від обсягу споживання за попередній газовий рік. 

Тарифи на воду, утримання будинків і прибудинкових територій з 1 грудня

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення залишаються незмінними з 24 лютого 2022 року згідно з мораторієм. Загальна сума становить 24,516 грн за 1 куб. м з ПДВ, яка складається з: 

  • Централізоване водопостачання: 16,032 грн/м³;
  • Централізоване водовідведення: 8,74 грн/м³.

Тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій у Харкові також не зазнали змін з 1 грудня 2025 року. Ціни залишаються на поточному рівні, який залежить від конкретного будинку та переліку послуг.

Централізоване опалення в Харкові з 1 грудня

Для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії тариф на централізоване опалення становить 1256,65 грн/Гкал (з ПДВ).

Для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії: 32,14 грн за 1 кв. м в місяць в опалювальний період (з ПДВ). 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться у Львові з 1 грудня.

Також повідомлялося, скільки платитимуть за комуналку з 1 грудня в Києві.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
