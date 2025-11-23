Видео
Коммунальные услуги в Харькове — как изменятся тарифы с 1 декабря

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 09:00
обновлено: 08:52
Что изменится для харьковчан с 1 декабря — сколько будет стоить газ и электроэнергия
Коммунальные платежки. Фото: пресс-служба ГНС

С 1 декабря харьковчане будут платить за все основные коммунальные услуги, проезд и тепло по тем же тарифам, что и раньше. Пока не планируется пересмотр тарифов властями.

Какая стоимость коммунальных услуг в Харькове с 1 декабря — читайте в материале Новини.LIVE.

Проезд в общественном транспорте Харькова с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года оплата проезда в общественном транспорте Харькова, вероятно, останется бесплатной, поскольку правительство города продлило эту инициативу, введенную в 2022 году.

Проезд покрывается из городского бюджета. И суммы значительные — если в 2023 году это было 89 млн грн, то на 2025 год заложили 258,8 млн грн. Держать проезд бесплатным для пассажиров планируют пока будет выдерживать бюджет.

Тарифы на электроэнергию в Харькове с 1 декабря

Единый фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Харькове во время отопительного сезона составляет 4,32 грн за кВт/ч. А для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (23:00-07:00) остается на уровне 2,16 грн/кВт-ч.

Стоимость газа для населения Харькова с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года стоимость газа для населения Харькова составит 7,96 грн за кубометр. Эта цена будет оставаться фиксированной в рамках правительственного моратория как минимум до 30 апреля 2026 года.

Кроме этого, отдельно оплачивается услуга по распределению (доставке) газа, которая зависит от объема потребления за предыдущий газовый год.

Тарифы на воду, содержание домов и придомовых территорий с 1 декабря

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения остаются неизменными с 24 февраля 2022 года согласно мораторию. Общая сумма составляет 24,516 грн за 1 куб. м с НДС, которая состоит из:

  • Централизованное водоснабжение: 16,032 грн/м³;
  • Централизованное водоотведение: 8,74 грн/м³.

Тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий в Харькове также не претерпели изменений с 1 декабря 2025 года. Цены остаются на текущем уровне, который зависит от конкретного дома и перечня услуг.

Централизованное отопление в Харькове с 1 декабря

Для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии тариф на централизованное отопление составляет 1256,65 грн/Гкал (с НДС).

Для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии: 32,14 грн за 1 кв. м в месяц в отопительный период (с НДС).

коммунальные услуги Харьков электроэнергия вода газ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
