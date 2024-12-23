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Комунальні тарифи — що чекає на харків'ян з 1 січня 2025 року

23 грудня 2024 14:21
Ольга Антоновська - редактор
Ціни на комуналку — що чекає на харків'ян з 1 січня 2025 року
Гроші та квитанції про оплату комунальних послуг. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновська - редактор

У Харкові до кінця опалювального сезону не планують підвищувати комунальні тарифи. Однак ціна на електроенергію може суттєво зрости вже влітку. Підвищення вартості інших комунальних послуг теж під питанням.

Новини.LIVE розповідають про те, як зміняться тарифи на комуналку для харків'ян у 2025 році.

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Тариф на електроенергію

Харків'янам варто очікувати на чергове подорожчання електричної енергії. Вже з червня 2025 року мешканцям Харкова доведеться платити за світло орієнтовно 6,64 грн/кВт-год. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно вона може бути плюс-мінус 6,32 гривні або 6,64 гривні", — сказав Попенко. 

Тариф на водопостачання

На засіданні НКРЕКП заявили про можливе підвищення тарифів для "Харківводоканалу" з 1 січня 2025 року — до 16,33 грн. Разом з тим, зауважили, що побутові споживачі й надалі будуть сплачувати за централізоване водопостачання і водовідведення за цінами, які були затверджені станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, поки що підвищення тарифів на воду для харків'ян не планується.

Що стосується гарячої води, наразі в планах немає підвищення цін. Однак все може змінитись, зокрема, й через російські обстріли. Про це заявила експертка з ЖКГ Христина Ненно.

"Треба перечекати кінець опалювального сезону. Плюс, не забуваємо, що це ж не останні обстріли з боку Росії по Україні", — пояснила Ненно.

Тариф на газ

Ціну за користування газом для харків'ян не планують підвищувати до закінчення цього опалювального сезону. Однак, потім можливе змінення ціни. Про це розповів енергетичний експерт Святослав Павлюк. Він зауважив, що якщо в Україні введуть ринкову ціну на газ, то вартість буде залежати від того, у який період та де його купувати.

"Влітку, наприклад, ціна за газ може становити 10-12 гривень. А взимку — всі 20 гривень, а то і більше. За таких умов, "Нафтогаз" знову може стати донором держбюджету, і тоді ми матимемо кошти і на армію, і на соцвиплати, і на енергоефективність", — зазначив Павлюк.

Нагадаємо, наразі більшість українців платять за світло по тарифу — 4,32 грн/кВт-год, але є певні категорії громадян, витрати яких в рази менші.

Наприкінці 2024 року в Україні змінили порядок оформлення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Зокрема, не будуть відмовляти у праві на допомогу у разі купівлі деяких дороговартісних товарів.

тарифи ціни на газ комунальні послуги Харків електроенергія водопостачання

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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