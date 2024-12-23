Цены на коммуналку — что ждет харьковчан с 1 января 2025 года

Деньги и квитанции об оплате коммунальных услуг. Фото: РБК-Украина

В Харькове до конца отопительного сезона не планируется повышать коммунальные тарифы. Однако цена на электроэнергию может существенно возрасти уже летом. Повышение стоимости других коммунальных услуг тоже под вопросом.

Новини.LIVE рассказывают о том, как изменятся тарифы на коммуналку для харьковчан в 2025 году.

Читайте также:

Тариф на электроэнергию

Харьковчанам следует ожидать очередного подорожания электрической энергии. Уже с июня 2025 жителям Харькова придется платить за свет ориентировочно 6,64 грн/кВт-час. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно она может быть плюс-минус 6,32 гривны или 6,64 гривны", — сказал Попенко.

Тариф на водоснабжение

На заседании НКРЭКУ заявили о возможном повышении тарифов для "Харьковводоканала" с 1 января 2025 года — до 16,33 грн. Вместе с тем, отметили, что бытовые потребители и дальше будут платить за централизованное водоснабжение и водоотвод по ценам, утвержденным по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть пока повышение тарифов на воду для харьковчан не планируется.

Что касается горячей воды, пока в планах нет повышения цен. Однако все может измениться, в частности, и из-за российских обстрелов. Об этом заявила эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

"Нужно переждать конец отопительного сезона. Плюс, не забываем, что это же не последние обстрелы со стороны России по Украине", — объяснила Ненно.

Тариф на газ

Цену за использование газом для харьковчан не планируют повышать до окончания этого отопительного сезона. Однако затем возможно изменение цены. Об этом рассказал энергетический эксперт Святослав Павлюк. Он отметил, что если в Украине будет введена рыночная цена на газ, то стоимость будет зависеть от того, в какой период и где его покупать.

"Летом, например, цена за газ может составлять 10-12 гривен. А зимой — все 20 гривен, а то и больше. При таких условиях, "Нафтогаз" снова может стать донором госбюджета, и тогда у нас будут средства и на армию, и на соцвыплаты, и на энергоэффективность", — отметил Павлюк.

Напомним, сейчас большинство украинцев платят за свет по тарифу — 4,32 грн/кВт-ч, но есть определенные категории граждан, расходы которых в разы меньше.

В конце 2024 года в Украине изменили порядок оформления субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. В частности, не будут отказывать в праве на помощь при покупке некоторых дорогостоящих товаров.