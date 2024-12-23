Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Коммунальные тарифы — что ждет харьковчан с 1 января 2025 года arrow

Коммунальные тарифы — что ждет харьковчан с 1 января 2025 года

23 декабря 2024 14:21
Ольга Антоновская - редактор
Цены на коммуналку — что ждет харьковчан с 1 января 2025 года
Деньги и квитанции об оплате коммунальных услуг. Фото: РБК-Украина
Ольга Антоновская - редактор

В Харькове до конца отопительного сезона не планируется повышать коммунальные тарифы. Однако цена на электроэнергию может существенно возрасти уже летом. Повышение стоимости других коммунальных услуг тоже под вопросом.

Новини.LIVE рассказывают о том, как изменятся тарифы на коммуналку для харьковчан в 2025 году.

Читайте также:

Тариф на электроэнергию

Харьковчанам следует ожидать очередного подорожания электрической энергии. Уже с июня 2025 жителям Харькова придется платить за свет ориентировочно 6,64 грн/кВт-час. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно она может быть плюс-минус 6,32 гривны или 6,64 гривны", — сказал Попенко.

Тариф на водоснабжение

На заседании НКРЭКУ заявили о возможном повышении тарифов для "Харьковводоканала" с 1 января 2025 года — до 16,33 грн. Вместе с тем, отметили, что бытовые потребители и дальше будут платить за централизованное водоснабжение и водоотвод по ценам, утвержденным по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть пока повышение тарифов на воду для харьковчан не планируется.

Что касается горячей воды, пока в планах нет повышения цен. Однако все может измениться, в частности, и из-за российских обстрелов. Об этом заявила эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

"Нужно переждать конец отопительного сезона. Плюс, не забываем, что это же не последние обстрелы со стороны России по Украине", — объяснила Ненно.

Тариф на газ

Цену за использование газом для харьковчан не планируют повышать до окончания этого отопительного сезона. Однако затем возможно изменение цены. Об этом рассказал энергетический эксперт Святослав Павлюк. Он отметил, что если в Украине будет введена рыночная цена на газ, то стоимость будет зависеть от того, в какой период и где его покупать.

"Летом, например, цена за газ может составлять 10-12 гривен. А зимой — все 20 гривен, а то и больше. При таких условиях, "Нафтогаз" снова может стать донором госбюджета, и тогда у нас будут средства и на армию, и на соцвыплаты, и на энергоэффективность", — отметил Павлюк.

Напомним, сейчас большинство украинцев платят за свет по тарифу — 4,32 грн/кВт-ч, но есть определенные категории граждан, расходы которых в разы меньше.

В конце 2024 года в Украине изменили порядок оформления субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. В частности, не будут отказывать в праве на помощь при покупке некоторых дорогостоящих товаров.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Харьков электроэнергия водоснабжение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

14:32 Зарплата до 50 тысяч — ТОП-5 вакансий работы из дома

14:29 Золото будущего — как биткоин изменит рынок к 2030 году

14:29 Стрельба в одесском ТЦК — что говорят военные

14:23 Военные отреагировали на слухи об окружении ВСУ на Донеччине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:21 Коммунальные тарифы — что ждет харьковчан с 1 января 2025 года

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

14:10 ЦИК Беларуси обнародовала список кандидатов в президенты

13:59 Военная операция в Приднестровье — важное заявление Молдовы

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

14:32 Зарплата до 50 тысяч — ТОП-5 вакансий работы из дома

14:29 Золото будущего — как биткоин изменит рынок к 2030 году

14:29 Стрельба в одесском ТЦК — что говорят военные

14:23 Военные отреагировали на слухи об окружении ВСУ на Донеччине

14:21 Коммунальные тарифы — что ждет харьковчан с 1 января 2025 года

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

14:10 ЦИК Беларуси обнародовала список кандидатов в президенты

13:59 Военная операция в Приднестровье — важное заявление Молдовы

13:42 Суд по делу Тищенка — нардеп не явился на заседание в Днепре

13:27 Цены или названия улиц — что больше беспокоит одесситов

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь