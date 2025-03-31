Як зміняться ціни на комунальні тарифи в Харкові з 1 квітня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харкові з 1 квітня чинними будуть комунальні тарифи, встановлені постановами Національної комісії, яка регулює енергетичний сектор та комунальні послуги.

Новини.LIVE зібрали інформацію, як зміняться тарифи на комунальні послуги у Харкові з 1 квітня.

Читайте також:

Вода та водовідведення

У Харкові для КП "Харківводоканал" з початку року діють нові тарифи. Однак для населення вони зберігаються на рівні 24 лютого 2022 року.

Ціна централізованого водопостачання складає 16,032 грн за кубометр, а водовідведення — 8,484 грн за кубометр.

Для інших споживачів вартість води підвищується до 39 грн за кубометр, а водовідведення — до 18,792 грн.

Таким чином, тариф на холодну воду залишається незмінним і становить 24,516 грн за кубометр.

Гаряча вода

Ціна гарячої води в Харкові коливатиметься від 80,62 до 93,22 грн за кубометр, в залежності від наявності сушарки та конкретного постачальника послуг.

Де зросте ціна

З 1 квітня у Височанській громаді підвищуються тарифи на воду та водовідведення:

водопостачання — 52,0 грн за кубометр (з ПДВ);

(з ПДВ); водовідведення — 38,56 грн за кубометр (з ПДВ).

Причинами підвищення, зокрема, є збільшення вартості електроенергії та витрат на оплату праці, підвищення тарифу в постачальника води, зношеність водопровідної мережі.

У місцевій селищній раді зазначили, що ті, хто не може сплачувати за наявними тарифами, можуть звертатися за призначенням субсидій.

Ціна на газ

Вартість одного кубометра газу для населення Харкова становить від 7,96 до 7,99 грн в залежності від постачальника.

Для споживачів без газового лічильника встановлені фіксовані тарифи — від 26,11 до 26,21 грн за особу при наявності централізованого гарячого водопостачання, від 42,90 до 43,07 грн — при його відсутності.

Для квартир з газовою плитою та водонагрівачем тариф коливається від 83,50 до 83,82 грн.

Тарифи на опалення

Вартість опалення для мешканців Харкова становить 39,38 грн за квадратний метр житлової площі, а ціна 1 Гкал тепла — 1539,5 грн.

Електроенергія

Для українців встановлено єдиний фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт∙год.

Однак для будинків без газу діє диференційований тариф під час опалювального сезону:

до 2000 кВт∙год — 2,64 грн/кВт∙год ;

; понад цей ліміт — 4,32 грн/кВт∙год.

Проїзд у Харкові

З травня 2022 року пасажири у Харкові їздять у громадському транспорті безплатно.

Безкоштовний проїзд зберігається в метро, трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах.

Пільги на комуналку для УБД

Для більшості громадян зі статусом учасника бойових дій пільги на комунальні послуги продовжуються автоматично. Однак є одна умова — якщо обставини, що впливають на надання та розмір пільг, не зміняться. Зокрема, йдеться про зміну:

категорії пільговика;

адреси проживання УБД;

в складі родини військового;

списку житлово-комунальних послуг.

Для продовження права на пільгу для УБД необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Україні з наступного місяця тарифи на комунальні послуги не зміняться, оскільки діє мораторій на підвищення цін.

Однак компанія "Нафтогаз України" звернулась до своїх клієнтів із попередженням про можливу появу боргу у разі допущення кількох помилок.