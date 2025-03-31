Как изменятся цены на коммунальные тарифы в Харькове с 1 апреля

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове с 1 апреля действующими будут коммунальные тарифы, установленные постановлениями Национальной комиссии. Она регулирует энергетический сектор и коммунальные услуги.

Новини.LIVE собрали информацию, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Харькове с 1 апреля.

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Вода и водоотведение

В Харькове для КП "Харьковводоканал" с начала года действуют новые тарифы. Однако для населения сохраняются на уровне 24 февраля 2022 года.

Цена централизованного водоснабжения составляет 16,032 грн за кубометр, а водоотведения — 8,484 грн за кубометр.

Для других потребителей стоимость воды повышается до 39 грн за кубометр, а водоотведения — до 18,792 грн.

Таким образом, тариф на холодную воду остается неизменным и составляет 24,516 грн за кубометр.

Горячая вода

Цена горячей воды в Харькове будет колебаться от 80,62 до 93,22 грн за кубометр, в зависимости от наличия сушилки и конкретного поставщика услуг.

Где вырастет цена

С 1 апреля в Высочанской громаде повышаются тарифы на воду и водоотведение:

водоснабжение — 52,0 грн за кубометр (с НДС);

(с НДС); водоотвод — 38,56 грн за кубометр (с НДС).

Причинами повышения, в частности, является увеличение стоимости электроэнергии и расходов на оплату труда, повышение тарифа у поставщика воды, изношенность водопроводной сети.

В местном поселковом совете отметили, что те, кто не может платить по имеющимся тарифам, могут обращаться за назначением субсидий.

Цена на газ

Стоимость одного кубометра газа для населения Харькова составляет от 7,96 до 7,99 грн в зависимости от поставщика.

Для потребителей без газового счетчика установлены фиксированные тарифы — от 26,11 до 26,21 грн за человека при наличии централизованного горячего водоснабжения, от 42,90 до 43,07 грн — при его отсутствии.

Для квартир с газовой плитой и водонагревателем тариф колеблется от 83,50 до 83,82 грн.

Тарифы на отопление

Стоимость отопления для жителей Харькова составляет 39,38 грн за квадратный метр жилой площади, а цена 1 Гкал тепла — 1539,5 грн.

Электроэнергия

Для украинцев установлен единый фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн/кВт∙ч.

Однако для домов без газа действует дифференцированный тариф во время отопительного сезона:

до 2000 кВт∙ч — 2,64 грн/кВт∙ч ;

; сверх этого лимита — 4,32 грн/кВт∙ч.

Проезд в Харькове

С мая 2022 года пассажиры в Харькове ездят в общественном транспорте бесплатно.

Бесплатный проезд сохраняется в метро, трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах.

Льготы на коммуналку для УБД

Для большинства граждан со статусом участника боевых действий льготы на коммунальные услуги продолжаются автоматически. Однако есть одно условие — если обстоятельства, влияющие на предоставление и размер льгот, не изменятся. В частности, речь идет об изменении:

категории льготника;

адреса проживания УБД;

в составе семьи военного;

списке жилищно-коммунальных услуг.

Для продления права на льготу для УБД необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Напомним, в Украине со следующего месяца тарифы на коммунальные услуги не изменятся, поскольку действует мораторий на повышение цен.

Однако компания "Нафтогаз Украины" обратилась к своим клиентам с предупреждением о возможном появлении долга в случае допущения нескольких ошибок.