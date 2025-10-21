Як з 1 листопада в Харкові змінюються тарифи на комунальні послуги

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

З 1 листопада у місті Харкові запроваджуються корективи у тарифах на комунальні послуги, зокрема на централізоване водопостачання та водовідведення. Місцева влада та комунальні підприємства попереджають про можливі зміни в структурі платежів та радять мешканцям звернути увагу на нові умови.

Скільки платитимуть харків'яни за комунальні послуги з 1 листопада — читайте на Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Основні зміни в тарифах Харківводоканалу

У Харкові з 4 листопада вступають у дію нові тарифи на централізоване постачання холодної води та водовідведення, за якими для багатоповерхових будинків із внутрішньобудинковими системами вартість холодної води становитиме 8,74 грн/м³. Як пояснює КП "Харківводоканал", тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення формально залишаються на рівні станом на 24 лютого 2022 року, але нова ціна стосується послуги з внутрішньобудинковими системами.

Проїзд у громадському транспорті Харкова з 1 листопада

Вартість разової поїздки у метро, автобусі, тролейбусі та трамваї з 1 листопада 2025 року залишається на рівні — 10 грн. Як і раніше, для школярів та учнів продовжує діяти безкоштовний проїзд, а також доступні пільгові проїзні квитки за зниженою ціною.

Тарифи на електроенергію у Харкові з 1 листопада

З 1 листопада для побутових споживачів Харкова ціна за електроенергію зберігається — 4,32 грн/кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (23:00–07:00) лишається на рівні 2,16 грн/кВт·год.

Вартість газу для населення Харкова з 1 листопада

Для більш ніж 98% домогосподарств у Харкові ціна на газ залишається без змін — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф чинний щонайменше до квітня 2026 року.



Тарифи на воду, утримання будинків і прибудинкових територій з 1 листопада

Утримання будинків та прибудинкових територій для населення Харкова також залишаються на цьому самому рівні.

Централізоване опалення в Харкові з 1 листопада

Тариф на централізоване опалення залишається незмінним — 1594 грн за 1 Гкал (вартість, встановлена станом на 24 лютого 2022 року) відповідно до рішення виконкому міськради.

Зарплати та пенсії у Харкові з 1 листопада

Мінімальна заробітна плата в регіоні залишається на рівні 22 500 грн. Мінімальні пенсійні виплати також не підвищуються у цьому місяці та становлять 2093 грн.

Таким чином, з 1 листопада харків’яни сплачуватимуть за всі основні комунальні послуги, проїзд і тепло за тими ж тарифами, що й раніше, і в міській владі наразі не планують їхнього перегляду до завершення опалювального сезону.

Нагадаємо, що у Києві з 1 листопада тарифи на комунальні послуги та громадський транспорт залишаються без змін — мешканці столиці продовжать сплачувати за електроенергію, газ, воду, опалення й проїзд за чинними ставками.

Також ми раніше інформували, що в Одесі у листопаді тарифи на вивіз сміття також залишаються на попередньому рівні, хоча в майбутньому можливе коригування через зростання витрат компаній, що обслуговують різні райони міста.