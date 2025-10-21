Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Коммунальные тарифы в Харькове с 1 ноября — что изменится

Коммунальные тарифы в Харькове с 1 ноября — что изменится

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 08:13
обновлено: 23:51
Как с 1 ноября в Харькове меняются тарифы на коммунальные услуги
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

С 1 ноября в городе Харькове вводятся коррективы в тарифах на коммунальные услуги, в частности на централизованное водоснабжение и водоотвод. Местные власти и коммунальные предприятия предупреждают о возможных изменениях в структуре платежей и советуют жителям обратить внимание на новые условия.

Сколько будут платить харьковчане за коммунальные услуги с 1 ноября — читайте на Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Основные изменения в тарифах Харьковводоканала

В Харькове с 4 ноября вступают в действие новые тарифы на централизованное снабжение холодной воды и водоотвод, по которым для многоэтажных домов с внутридомовыми системами стоимость холодной воды составит 8,74 грн/м³.Как объясняет КП "Харьковводоканал", тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения формально остаются на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года, но новая цена касается услуги с внутридомовыми системами.

Проезд в общественном транспорте Харькова с 1 ноября

Стоимость разовой поездки в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае с 1 ноября 2025 года остается на уровне - 10 грн. Как и раньше, для школьников и учащихся продолжает действовать бесплатный проезд, а также доступны льготные проездные билеты по сниженной цене.

Тарифы на электроэнергию в Харькове с 1 ноября

С 1 ноября для бытовых потребителей Харькова цена за электроэнергию сохраняется - 4,32 грн/кВт-ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (23:00-07:00) остается на уровне 2,16 грн/кВт-ч.

Стоимость газа для населения Харькова с 1 ноября

Для более чем 98% домохозяйств в Харькове цена на газ остается без изменений - 7,96 грн за кубометр. Этот тариф действует как минимум до апреля 2026 года.

Тарифы на воду, содержание домов и придомовых территорий с 1 ноября

Содержание домов и придомовых территорий для населения Харькова также остаются на этом же уровне.

Централизованное отопление в Харькове с 1 ноября

Тариф на централизованное отопление остается неизменным - 1594 грн за 1 Гкал (стоимость, установленная по состоянию на 24 февраля 2022 года) в соответствии с решением исполкома горсовета.

Зарплаты и пенсии в Харькове с 1 ноября

Минимальная заработная плата в регионе остается на уровне 22 500 грн. Минимальные пенсионные выплаты также не повышаются в этом месяце и составляют 2093 грн.

Таким образом, с 1 ноября харьковчане будут платить за все основные коммунальные услуги, проезд и тепло по тем же тарифам, что и раньше, и в городской власти пока не планируют их пересмотра до завершения отопительного сезона.

Напомним, что в Киеве с 1 ноября тарифы на коммунальные услуги и общественный транспорт остаются без изменений — жители столицы продолжат платить за электроэнергию, газ, воду, отопление и проезд по действующим ставкам.

Также мы ранее информировали, что в Одессе в ноябре тарифы на вывоз мусора также остаются на прежнем уровне, хотя в будущем возможна корректировка из-за роста расходов компаний, обслуживающих разные районы города.

тарифы коммунальные услуги Харьков электроэнергия водоснабжение
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации