Как с 1 ноября в Харькове меняются тарифы на коммунальные услуги

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

С 1 ноября в городе Харькове вводятся коррективы в тарифах на коммунальные услуги, в частности на централизованное водоснабжение и водоотвод. Местные власти и коммунальные предприятия предупреждают о возможных изменениях в структуре платежей и советуют жителям обратить внимание на новые условия.

Сколько будут платить харьковчане за коммунальные услуги с 1 ноября — читайте на Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Основные изменения в тарифах Харьковводоканала

В Харькове с 4 ноября вступают в действие новые тарифы на централизованное снабжение холодной воды и водоотвод, по которым для многоэтажных домов с внутридомовыми системами стоимость холодной воды составит 8,74 грн/м³.Как объясняет КП "Харьковводоканал", тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения формально остаются на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года, но новая цена касается услуги с внутридомовыми системами.

Проезд в общественном транспорте Харькова с 1 ноября

Стоимость разовой поездки в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае с 1 ноября 2025 года остается на уровне - 10 грн. Как и раньше, для школьников и учащихся продолжает действовать бесплатный проезд, а также доступны льготные проездные билеты по сниженной цене.

Тарифы на электроэнергию в Харькове с 1 ноября

С 1 ноября для бытовых потребителей Харькова цена за электроэнергию сохраняется - 4,32 грн/кВт-ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (23:00-07:00) остается на уровне 2,16 грн/кВт-ч.

Стоимость газа для населения Харькова с 1 ноября

Для более чем 98% домохозяйств в Харькове цена на газ остается без изменений - 7,96 грн за кубометр. Этот тариф действует как минимум до апреля 2026 года.

Тарифы на воду, содержание домов и придомовых территорий с 1 ноября

Содержание домов и придомовых территорий для населения Харькова также остаются на этом же уровне.

Централизованное отопление в Харькове с 1 ноября

Тариф на централизованное отопление остается неизменным - 1594 грн за 1 Гкал (стоимость, установленная по состоянию на 24 февраля 2022 года) в соответствии с решением исполкома горсовета.

Зарплаты и пенсии в Харькове с 1 ноября

Минимальная заработная плата в регионе остается на уровне 22 500 грн. Минимальные пенсионные выплаты также не повышаются в этом месяце и составляют 2093 грн.

Таким образом, с 1 ноября харьковчане будут платить за все основные коммунальные услуги, проезд и тепло по тем же тарифам, что и раньше, и в городской власти пока не планируют их пересмотра до завершения отопительного сезона.

Напомним, что в Киеве с 1 ноября тарифы на коммунальные услуги и общественный транспорт остаются без изменений — жители столицы продолжат платить за электроэнергию, газ, воду, отопление и проезд по действующим ставкам.

Также мы ранее информировали, что в Одессе в ноябре тарифы на вывоз мусора также остаются на прежнем уровне, хотя в будущем возможна корректировка из-за роста расходов компаний, обслуживающих разные районы города.