Масштабні втрати ворога на Харківському напрямку — Контррозвідка СБУ

Українські військові нищать ворога. Фото: facebook.com/AFUkraine

Військова контррозвідка СБУ продовжує нищити росіян на Харківському напрямку. За минулі два тижні їм вдалося знищити 24 одиниці техніки окупантів та 35 ворожих позицій.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у суботу, 15 червня.

Читайте також:

Втрати окупантів на Харківському напрямку

У Службі безпеки України повідомили, що протягом минулих двох тижнів українським військовим Департаменту військової контррозвідки СБУ вдалося знищити 24 одиниці важкого озброєння РФ і 35 ворожих позицій.

Загалом бійці уразили:

7 танків, 5 ББМ, 3 РСЗВ і 9 артилерійських систем;

4 міномети та 3 ПТРК;

8 автомобілів і 3 вантажівки;

35 вогневих позицій та укріплень окупантів;

1 склад з боєприпасами;

1 розрахунок FPV-дронів та 2 "антидронові" розрахунки;

1 комплекс РЕБ "Поле-21" та 1 антену системи радіоелектронної боротьби;

4 антени зв’язку, 2 FPV-антени, 1 антену РЕР, 3 камери відеоспостереження та "Муром-М".

Також у співпраці з артилеристами ЗСУ було скореговано вогонь і ліквідовано 51 одиницю військової техніки та озброєнь окупантів .

"Написи на артилерійських снарядах від наших воїнів нагадали окупантам, за які злочини вони будуть помирати", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червняу Генштабі ЗСУ повідомили, що армія Росії не дорахувалась ще 1250 своїх бійців, також були спалені танки, артилерія та інша військова техніка країни-агресора.

Також представник НАТО заявив, що в травні російські загарбники втрачали по 1000 військових щодня під час наступу в Харківській області. Він назвав кількість загиблих росіян "астрономічною цифрою".