Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Контрразведка СБУ уничтожает оккупантов на Харьковщине — сколько потеряла РФ за прошедшие две недели arrow

Контрразведка СБУ уничтожает оккупантов на Харьковщине — сколько потеряла РФ за прошедшие две недели

15 июня 2024 13:09
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Масштабные потери врага на Харьковском направлении - Контрразведка СБУ
Украинские военные уничтожают врага. Фото: facebook.com/AFUkraine
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Военная контрразведка СБУ продолжает уничтожать россиян в Харьковском направлении. За прошедшие две недели им удалось уничтожить 24 единицы техники окупантов и 35 вражеских позиций.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в субботу, 15 июня.

Читайте также:

Потери оккупантов на Харьковском направлении

В Службе безопасности Украины сообщили, что за прошедшие две недели украинским военным Департамента военной контрразведки СБУ удалось уничтожить 24 единицы тяжелого вооружения РФ и 35 вражеских позиций.

В общем, бойцы поразили:

  • 7 танков, 5 ББМ, 3 РСЗО и 9 артиллерийских систем;
  • 4 миномета и 3 ПТРК;
  • 8 автомобилей и 3 грузовика;
  • 35 огневых позиций и укреплений окупантов;
  • 1 склад с боеприпасами;
  • 1 расчет FPV-дронов и 2 "антидроновых" расчета;
  • 1 комплекс РЭБ "Поле-21" и 1 антенну системы радиоэлектронной борьбы;
  • 4 антенны связи, 2 FPV-антенны, 1 антенну РЭР, 3 камеры видеонаблюдения и "Муром-М".

Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ был скорректирован огонь и ликвидирована 51 единица военной техники и вооружений оккупантов.

"Надписи на артиллерийских снарядах от наших воинов напомнили оккупантам, за какие преступления они будут умирать", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что армия России не досчиталась еще 1250 своих бойцов, также были сожжены танки, артиллерия и другая военная техника страны-агрессора.

Также представитель НАТО заявил, что в мае российские захватчики теряли по 1000 военных каждый день во время наступления в Харьковской области. Он назвал количество погибших россиян "астрономической цифрой".

потери оккупантов
война в Украине
война
Россия
ВСУ
разведка
оккупанты
военнослужащие
СБУ
Харьковская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос