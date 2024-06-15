Масштабные потери врага на Харьковском направлении - Контрразведка СБУ

Украинские военные уничтожают врага. Фото: facebook.com/AFUkraine

Военная контрразведка СБУ продолжает уничтожать россиян в Харьковском направлении. За прошедшие две недели им удалось уничтожить 24 единицы техники окупантов и 35 вражеских позиций.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в субботу, 15 июня.

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В Службе безопасности Украины сообщили, что за прошедшие две недели украинским военным Департамента военной контрразведки СБУ удалось уничтожить 24 единицы тяжелого вооружения РФ и 35 вражеских позиций.

В общем, бойцы поразили:

7 танков, 5 ББМ, 3 РСЗО и 9 артиллерийских систем;

4 миномета и 3 ПТРК;

8 автомобилей и 3 грузовика;

35 огневых позиций и укреплений окупантов;

1 склад с боеприпасами;

1 расчет FPV-дронов и 2 "антидроновых" расчета;

1 комплекс РЭБ "Поле-21" и 1 антенну системы радиоэлектронной борьбы;

4 антенны связи, 2 FPV-антенны, 1 антенну РЭР, 3 камеры видеонаблюдения и "Муром-М".

Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ был скорректирован огонь и ликвидирована 51 единица военной техники и вооружений оккупантов.

"Надписи на артиллерийских снарядах от наших воинов напомнили оккупантам, за какие преступления они будут умирать", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что армия России не досчиталась еще 1250 своих бойцов, также были сожжены танки, артиллерия и другая военная техника страны-агрессора.

Также представитель НАТО заявил, что в мае российские захватчики теряли по 1000 военных каждый день во время наступления в Харьковской области. Он назвал количество погибших россиян "астрономической цифрой".