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"Кожен експонат має свою історію": у Харкові показали спалену російську техніку

6 травня 2023 06:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
"Кожен експонат має свою історію": у Харкові просто неба виставили спалену російську техніку
Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові волонтери благодійного фонду "Щоденники війни" влаштували незвичайну виставку — експозицію російської військової техніки, яка була зруйнована в боях за Харківщину. Організатори зібрали її з різних куточків регіону, а разом з тим і їхні історії. Ця виставка стала своєрідним символом протистояння України та Росії під час великої війни.

Техніка з історією 

Організація виставки зайняла у волонтерів кілька місяців. Спочатку вони тільки збирали історії з деокупованих населених пунктів, згодом почали збір техніки, яку використовували російські війська під час бойових дій  у Харківській області. Це танки, бронетранспортери, артилерія та інші види військової техніки.

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"Ми знаємо, що техніка зникає, і дізнаємося, що частина неї йде на брухт. От ми і вирішили, чому б нам не привезти її сюди, не поставити, щоб люди приїжджали і дивилися на цю сторінку нашої історії", — розповідає засновник благодійного фонду "Щоденники війни" Борис Гусь.

Техніку привезли з різних сіл та містечок Харківщини — це Циркуни, Мала Рогань, Байрак, Перемога та інші. Її волонтери витягали з городів людей, з болота та навіть з замінованих полів. Дещо їм передали ремонтні заводи. Волонтер розповідає, що кожен з їх експонатів має свою історію поразки.

"Ось цей БТР їхав з Малої Рогані у поле та в'їхав у дерево і вибухнув, а екіпаж вискочив біля дороги він залишився живим, на жаль. Вони побігли у село і питали дорогу на Росію. А танк проїхав кілька кілометрів у вогні", — згадує Борис.

  • Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко
  • Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко
  • Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко
  • Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко
  • Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко
  • Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко
  • Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко
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Окрім цього, на виставці показують й історії ганьби — тут облаштували експозицію вкраденої побутової техніки росіянами у мирного населення Харківщини. Тут і мікрохвильовки, і пральні машинки — усе, чого росіянам так не вистачало вдома.

"Ми просимо людей привозити нам для збільшення композиції те, що у вас вкрали або зламали. Ми поставимо цей виріб, аби усі бачили "подвиги" росіян", — розповідає засновник фонду. 

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Часть експозиції "Російський мародер". Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко
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Часть експозиції "Російський мародер". Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Також це не тільки виставка, але й склад деталей для наших військових. Хоч техніка і майже зруйнована, але в ній досі залишились елементи, які можна використати в інших танках.

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Військовий шукає вцілілі деталі. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Організатори виставки також наголосили, що ця акція несе у собі важливий символічний зміст. Вони кажуть, що це частина історії України, яку ми маємо пам'ятати та шанувати. Не тільки для того, щоб не забувати про пройдений шлях, а й для того, щоб нащадки знали, якою ціною була куплена наша свобода.

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Люди оглядають спалену російську техніку. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Виставка вже відкрита для перегляду та доступна у Харкові:

• Вулиця Роганська 1 (проспект Героїв Харкова, біля дороги);

• Полтавське шосе, 208а (біля кільцевої дороги).

Волонтери розповідають, що це ще не всі експонати — згодом їх стане більше.

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