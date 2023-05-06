"Кожен експонат має свою історію": у Харкові просто неба виставили спалену російську техніку

Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

У Харкові волонтери благодійного фонду "Щоденники війни" влаштували незвичайну виставку — експозицію російської військової техніки, яка була зруйнована в боях за Харківщину. Організатори зібрали її з різних куточків регіону, а разом з тим і їхні історії. Ця виставка стала своєрідним символом протистояння України та Росії під час великої війни.

Техніка з історією

Організація виставки зайняла у волонтерів кілька місяців. Спочатку вони тільки збирали історії з деокупованих населених пунктів, згодом почали збір техніки, яку використовували російські війська під час бойових дій у Харківській області. Це танки, бронетранспортери, артилерія та інші види військової техніки.

Читайте також:

"Ми знаємо, що техніка зникає, і дізнаємося, що частина неї йде на брухт. От ми і вирішили, чому б нам не привезти її сюди, не поставити, щоб люди приїжджали і дивилися на цю сторінку нашої історії", — розповідає засновник благодійного фонду "Щоденники війни" Борис Гусь.

Техніку привезли з різних сіл та містечок Харківщини — це Циркуни, Мала Рогань, Байрак, Перемога та інші. Її волонтери витягали з городів людей, з болота та навіть з замінованих полів. Дещо їм передали ремонтні заводи. Волонтер розповідає, що кожен з їх експонатів має свою історію поразки.

"Ось цей БТР їхав з Малої Рогані у поле та в'їхав у дерево і вибухнув, а екіпаж вискочив біля дороги — він залишився живим, на жаль. Вони побігли у село і питали дорогу на Росію. А танк проїхав кілька кілометрів у вогні", — згадує Борис.

Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Спалена російська техніка. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко 1 / 7

Окрім цього, на виставці показують й історії ганьби — тут облаштували експозицію вкраденої побутової техніки росіянами у мирного населення Харківщини. Тут і мікрохвильовки, і пральні машинки — усе, чого росіянам так не вистачало вдома.

"Ми просимо людей привозити нам для збільшення композиції те, що у вас вкрали або зламали. Ми поставимо цей виріб, аби усі бачили "подвиги" росіян", — розповідає засновник фонду.

Часть експозиції "Російський мародер". Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Часть експозиції "Російський мародер". Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Також це не тільки виставка, але й склад деталей для наших військових. Хоч техніка і майже зруйнована, але в ній досі залишились елементи, які можна використати в інших танках.

Військовий шукає вцілілі деталі. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Організатори виставки також наголосили, що ця акція несе у собі важливий символічний зміст. Вони кажуть, що це частина історії України, яку ми маємо пам'ятати та шанувати. Не тільки для того, щоб не забувати про пройдений шлях, а й для того, щоб нащадки знали, якою ціною була куплена наша свобода.

Люди оглядають спалену російську техніку. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Виставка вже відкрита для перегляду та доступна у Харкові:

• Вулиця Роганська 1 (проспект Героїв Харкова, біля дороги);

• Полтавське шосе, 208а (біля кільцевої дороги).

Волонтери розповідають, що це ще не всі експонати — згодом їх стане більше.