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"Каждый экспонат имеет свою историю": в Харькове показали сожженную российскую технику

6 мая 2023 06:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
"Каждый экспонат имеет свою историю": в Харькове под открытым небом выставили сожженную российскую технику
Сожженная российская техника. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове волонтеры благотворительного фонда "Дневники войны" устроили необычную выставку — экспозицию российской военной техники, разрушенную в боях за Харьковщину. Организаторы собрали ее из разных уголков региона, а вместе с тем и их истории. Выставка стала своеобразным символом противостояния Украины и России во время войны.

Техника с историей

Организация выставки заняла у волонтеров несколько месяцев. Сначала они только собирали истории с деоккупированных населенных пунктов, впоследствии начали сбор техники, которую использовали российские войска во время боевых действий в Харьковской области. Это танки, бронетранспортеры, артиллерия и другие виды военной техники.

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"Мы знаем, что техника исчезает, и узнали, что часть ее идет на лом. Вот мы и решили, почему бы нам не привезти ее сюда, не поставить, чтобы люди приезжали и смотрели на эту страницу нашей истории", — рассказывает основатель благотворительного фонда "Дневники войны" Борис Гусь.

Технику привезли из разных сел и городков Харьковщины — Циркуны, Малая Рогань, Байрак, Победа и другие. Ее волонтеры вытаскивали из огородов людей, из болота и даже заминированных полей. Кое-что им передали ремонтные заводы. Волонтер рассказывает, что каждый из экспонатов имеет свою историю поражения.

"Вот этот БТР ехал из Малой Рогани в поле, там въехал в дерево и взорвался, а экипаж выскочил на дорогу  он остался жив, к сожалению. Они побежали в деревню и спрашивали дорогу в Россию. А танк проехал несколько километров в огне", — вспоминает Борис.

  • Сожженная российская техника. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
  • Сожженная российская техника. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
  • Сожженная российская техника. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
  • Сожженная российская техника. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
  • Сожженная российская техника. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
  • Сожженная российская техника. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
  • Сожженная российская техника. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
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Кроме этого, на выставке показывают и истории позора — здесь обустроили экспозицию украденной бытовой техники россиянами у мирного населения Харьковщины. Здесь и микроволновки, и стиральные машинки — все, чего россиянам так не хватало дома.

"Мы просим людей привозить нам для увеличения композиции то, что у вас украли или сломали. Мы поставим это изделие, чтобы все видели "подвиги" россиян", — рассказывает основатель фонда.

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Часть экспозиции "Русский мародер". Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
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Часть экспозиции "Русский мародер". Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко

Также это не только выставка, но и склад деталей наших военных. Хотя техника почти разрушена, но в ней все еще остались элементы, которые можно использовать в других танках.

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Военный ищет уцелевшие детали. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко

Организаторы выставки подчеркнули, что эта акция несет в себе важное символическое содержание. Они говорят, что это часть истории Украины, которую мы должны помнить и уважать. Не только для того, чтобы не забывать о пройденном пути, но и для того, чтобы наши потомки знали, какой ценой была куплена наша свобода.

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Люди осматривают сожженную российскую технику. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко

Выставка открыта для просмотра и доступна в Харькове:

• Улица Роганская 1 (проспект Героев Харькова, возле окружной дороги);

• Полтавское шоссе, 208а (возле окружной дороги).

Волонтеры рассказывают, что это еще не все экспонаты — позже их станет больше.

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