Криміналісти Харківщини провели 168 експертиз для ідентифікації загиблих у Грозі

Харківська судмедекспертка за роботою. Фото: скриншот з відео Ігоря Клименка

На Харківщині експерти-криміналісти провели 168 експертиз щодо встановлення особистості загиблих громадян. Вони загинули під час російського ракетного удару по селу Гроза Харківської області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За словами голови МЗС, криміналісти Харківщини вже провели 168 ДНК-експертиз щодо встановлення особистості загиблих у селищі Гроза.

"Ідентифіковано 49 загиблих. Фахівці провели 168 ДНК-досліджень, ще 63 — в процесі", — повідомляє він.

Наразі повідомляється про 5 зниклих безвісти громадянах.

"Колосальну роботу проводять слідчі, криміналісти, розшуковці та багато інших співробітників поліції. Дякую кожному за професіоналізм, за зібрані докази воєнних злочинів Росії", — написав Клименко у Telegram.

Нагадаємо, що внаслідок удару російської ракети "Іскандер" по селу Гроза Куп'янського району Харківщини загинуло 55 людей. На це відреагували в ООН, різко засудивши дії російських вояків. Згодом було встановлено особу військового, на честь якого у знищеному кафе було влаштовано поминальний обід.