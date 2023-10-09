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Криминалисты Харьковской области провели 168 экспертиз для идентификации погибших в Грозе

9 октября 2023 16:37
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Илья Рябинин
редактор
Криминалисты Харьковской области провели 168 экспертиз для идентификации погибших в Грозе
Харьковская судмедэксперт за работой. Фото: скриншот из видео Игоря Клименко
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской области эксперты-криминалисты провели 168 экспертиз по установлению личности погибших граждан. Они погибли во время российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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По словам главы МВД, криминалисты Харьковской области уже провели 168 ДНК-экспертиз по установлению личности погибших в поселке Гроза.

"Идентифицировано 49 погибших. Специалисты провели 168 ДНК-исследований, еще 63 — в процессе", — сообщает он.

В настоящее время сообщается о 5 пропавших без вести гражданах.

"Колоссальную работу проводят следователи, криминалисты, поисковики и многие другие сотрудники полиции. Спасибо каждому за профессионализм, за собранные доказательства военных преступлений России", написал Клименко в Telegram.

Напомним, что в результате удара российской ракеты "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области погибли 55 человек. На это отреагировали в ООН, резко осудив деяния российской армии. Впоследствии была установлена личность военного, в честь которого в уничтоженном кафе был устроен поминальный обед.

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