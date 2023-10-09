Криминалисты Харьковской области провели 168 экспертиз для идентификации погибших в Грозе

Харьковская судмедэксперт за работой. Фото: скриншот из видео Игоря Клименко

В Харьковской области эксперты-криминалисты провели 168 экспертиз по установлению личности погибших граждан. Они погибли во время российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также:

На подходе еще 63 результата

По словам главы МВД, криминалисты Харьковской области уже провели 168 ДНК-экспертиз по установлению личности погибших в поселке Гроза.

"Идентифицировано 49 погибших. Специалисты провели 168 ДНК-исследований, еще 63 — в процессе", — сообщает он.

В настоящее время сообщается о 5 пропавших без вести гражданах.

"Колоссальную работу проводят следователи, криминалисты, поисковики и многие другие сотрудники полиции. Спасибо каждому за профессионализм, за собранные доказательства военных преступлений России", — написал Клименко в Telegram.

Напомним, что в результате удара российской ракеты "Искандер" по селу Гроза Купянского района Харьковской области погибли 55 человек. На это отреагировали в ООН, резко осудив деяния российской армии. Впоследствии была установлена личность военного, в честь которого в уничтоженном кафе был устроен поминальный обед.