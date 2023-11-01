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Листопад починається з дощів — погода у Харкові та області сьогодні

1 листопада 2023 06:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 1 листопада.
Жінки під парасолькою йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За даними синоптиків, завтра, 1 листопада, у Харкові та області погода порадує безхмарним ранком, але вже до середини дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. Вдень та увечері очікується дрібний дощ, надвечір він посилиться.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Харкові 1 листопада синоптики прогнозують різну погоду. Ранок починається з безхмарними небесами, і сонце припече вранці. Проте до середини дня погода змінюється, небо вкриється хмарами, і вже вдень та ввечері очікується дощ.

Вітер буде дути з південного напрямку і матиме середню швидкість від 7 до 12 м/с. Температура повітря вночі очікується +7...+9°C, вдень підніметься від +16...+18°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Метеорологи радять бути готовими до зміни погоди, яка може бути непередбачуваною, особливо вдень.

Прогноз погоди в Харківській області 1 листопада

У Харківській області 1 листопада також передбачається різна погода. Вночі синоптики не передбачають опадів, проте вдень ситуація зміниться, і місцями по області можна спостерігати дощ та навіть грозу.

Вітер буде дути з південного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 м/с. Температура повітря вночі планується від +5...+10°C, вдень підніметься від +15...+20°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що перший день листопада прийде в Україну з дощовою погодою. Українців очікує легка прохолода та мінлива хмарність. Стовпчики термометра зупиняться на поділці +15 градусів.

Також ми писали про те, що столична влада запроваджує у місті систему, яка буде автоматично регулювати систему подачі опалення, в залежності від погоди.

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