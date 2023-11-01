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Ноябрь начинается с дождей — погода в Харькове и области сегодня

1 ноября 2023 06:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на 1 ноября.
Женщины под зонтиком идут под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По данным синоптиков, завтра, 1 ноября, в Харькове и области погода порадует безоблачным утром, но к середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Днем и вечером ожидается мелкий дождь, к вечеру он усилится.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Харькове 1 ноября синоптики прогнозируют разную погоду. Утро начинается с безоблачными небесами, и солнце прижжет утром. Но к середине дня ожидается дождь.

Ветер будет дуть с южного направления и будет среднюю скорость от 7 до 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +7...+9°C, днем поднимется от +16...+18°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Метеорологи советуют быть готовы к изменению погоды, которая может быть непредсказуемой, особенно днем.

Прогноз погоды в Харьковской области 1 ноября

В Харьковской области 1 ноября также предполагается разная погода. Ночью синоптики не подразумевают осадков, однако днем ситуация изменится, и местами по области можно наблюдать дождь и даже грозу.

Ветер будет дуть с южного направления со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура воздуха ночью планируется от +5...+10°C, днем поднимется от +15...+20°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что первый день ноября придет в Украину с дождливой погодой. Украинцев ожидает легкая прохлада и переменная облачность. Столбики термометра остановятся на деле +15 градусов.

Также мы писали о том, что столичные власти вводят в городе систему, которая будет автоматически регулировать систему подачи отопления, в зависимости от погоды.

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