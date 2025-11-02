Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 3 листопада

Листопад порадує Харків теплом — прогноз погоди на завтра
Дата публікації: 2 листопада 2025 14:39
Оновлено: 14:40
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харкові та області завтра, 3 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Температура повітря підвищиться до +15 °С.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 3 листопада
Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Протягом доби опадів не передбачається.
Температура повітря:
- по Харківській області вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С;
- у Харкові вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.
