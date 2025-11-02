Відео
Україна
Листопад порадує Харків теплом — прогноз погоди на завтра

Листопад порадує Харків теплом — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 14:39
Оновлено: 14:40
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 3 листопада
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 3 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Температура повітря підвищиться до +15 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.



Погода в Харкові та області 3 листопада

Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Протягом доби опадів не передбачається. 

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада
Погода в Україні 3 листопада. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Харківській області вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С;
  • у Харкові вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли, чи будуть потужні магнітні бурі на Землі протягом листопада.

А 28 жовтня Карпати засипало снігом. У соцмережах показали, як зима прийшла в гори.

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
