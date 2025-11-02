Видео
Видео

Ноябрь порадует Харьков теплом — прогноз погоды на завтра

Ноябрь порадует Харьков теплом — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 14:39
обновлено: 14:40
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 3 ноября
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 3 ноября, ожидается с переменной облачностью. Температура воздуха повысится до +15 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 3 ноября

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. В течение суток осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада
Погода в Украине 3 ноября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Харьковской области ночью +3...+8 °С, днем +10...+15 °С;
  • в Харькове ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

Напомним, Новини.LIVE рассказали, будут ли мощные магнитные бури на Земле в течение ноября.

А 28 октября Карпаты засыпало снегом. В соцсетях показали, как зима пришла в горы.

Автор:
Светлана Силенко
Светлана Силенко
