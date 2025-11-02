Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 3 ноября

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 3 ноября, ожидается с переменной облачностью. Температура воздуха повысится до +15 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове и области 3 ноября

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. В течение суток осадков не предвидится.

Температура воздуха:

по Харьковской области ночью +3...+8 °С, днем +10...+15 °С;

в Харькове ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

