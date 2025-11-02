Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 3 ноября

Ноябрь порадует Харьков теплом — прогноз погоды на завтра
Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 14:39
обновлено: 14:40
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харькове и области завтра, 3 ноября, ожидается с переменной облачностью. Температура воздуха повысится до +15 °С.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Реклама
Читайте также:
Погода в Харькове и области 3 ноября
Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. В течение суток осадков не предвидится.
Температура воздуха:
- по Харьковской области ночью +3...+8 °С, днем +10...+15 °С;
- в Харькове ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.
Напомним, Новини.LIVE рассказали, будут ли мощные магнитные бури на Земле в течение ноября.
А 28 октября Карпаты засыпало снегом. В соцсетях показали, как зима пришла в горы.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама