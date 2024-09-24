Прогноз погоди в Харкові 25 вересня — зберігається літня температура

Осінь у місті. Фото: uain.press

У Харкові та області у середу, 25 вересня, очікується тепла і комфортна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягатиме до +25 °С.

Про це повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі.

Читайте також:

Погода у Харківській області 25 вересня

За даними синоптиків, на 25 вересня у регіоні очікується південно-східний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря:

у Харківській області — вночі +5...+10 °С, вдень +20...+25 °С;

у Харкові — вночі +7...+9 °С, вдень +22...+24 °С.

Протягом 25 вересня у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

Погода у Харківській область 25 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди у кількох областях завтра, 25 вересня, через наближення циклону "Брігітта".

Раніше ми писали, що синоптики спрогнозували погоду у Львові та області на завтра, 25 вересня. Там обіцяють опади, які локально йтимуть з ранку до вечора.