Прогноз погоды в Харькове 25 сентября — сохраняется летняя температура.

Осень в городе. Фото: uain.press

В Харькове и области в среду, 25 сентября, ожидается теплая и комфортная погода. Осадков не предполагается. Температура воздуха днем будет достигать +25 °С.

Об этом сообщили в Харьковском региональном гидрометцентре.

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По данным синоптиков, на 25 сентября в регионе ожидается юго-восточный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в Харьковской области — ночью +5...+10 °С, днем +20...+25 °С;

в Харькове — ночью +7...+9 °С, днем +22...+24 °С.

В 25 сентября в лесах Харьковщины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Погода в Харьковской области 25 сентября. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды в нескольких областях завтра, 25 сентября, из-за приближающегося циклона "Бригитта".

Ранее мы писали, что синоптики спрогнозировали погоду во Львове и области завтра, 25 сентября. Там обещают осадки, которые будут локально идти с утра до вечера.