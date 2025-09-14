Відео
Літнє тепло повертається — завтра погода порадує харківʼян

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 23:53
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 15 вересня
Люди гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 15 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують тепло та відсутність опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Харкові та області 15 вересня

Протягом доби дощів не передбачається. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 15 вересня
Погода в Україні 15 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по області вночі +6...+11 °C, вдень +22...+27 °C;
  • у Харкові вночі +8...+10 °C, вдень +24...+26 °C.

Нагадаємо, завтра дощі можливі лише в декількох областях. На більшій частині території України очікується комфортна погода.

Крім того, синоптики склали детальний прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
