Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 15 вересня

Літнє тепло повертається — завтра погода порадує харківʼян
Дата публікації: 14 вересня 2025 23:53
Люди гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харкові та області завтра, 15 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують тепло та відсутність опадів.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 15 вересня
Протягом доби дощів не передбачається. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +6...+11 °C, вдень +22...+27 °C;
- у Харкові вночі +8...+10 °C, вдень +24...+26 °C.
Нагадаємо, завтра дощі можливі лише в декількох областях. На більшій частині території України очікується комфортна погода.
Крім того, синоптики склали детальний прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня.
