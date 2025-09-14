Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 15 сентября

Летнее тепло возвращается — завтра погода порадует харьковчан
Дата публикации 14 сентября 2025 23:53
Люди гуляют на улице. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харькове и области завтра, 15 сентября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют тепло и отсутствие осадков.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 15 сентября
В течение суток дождей не предвидится. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +6...+11 °C, днем +22...+27 °C;
- в Харькове ночью +8...+10 °C, днем +24...+26 °C.
Напомним, завтра дожди возможны лишь в нескольких областях. На большей части территории Украины ожидается комфортная погода.
Кроме того, синоптики составили подробный прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября.
