Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 15 сентября

Люди гуляют на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 15 сентября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют тепло и отсутствие осадков.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Читайте также:

Погода в Харькове и области 15 сентября

В течение суток дождей не предвидится. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 15 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью +6...+11 °C, днем +22...+27 °C;

в Харькове ночью +8...+10 °C, днем +24...+26 °C.

Напомним, завтра дожди возможны лишь в нескольких областях. На большей части территории Украины ожидается комфортная погода.

Кроме того, синоптики составили подробный прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября.