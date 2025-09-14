Видео
Главная Харьков Летнее тепло возвращается — завтра погода порадует харьковчан

Летнее тепло возвращается — завтра погода порадует харьковчан

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 23:53
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 15 сентября
Люди гуляют на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 15 сентября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют тепло и отсутствие осадков.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 15 сентября

В течение суток дождей не предвидится. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 15 вересня
Погода в Украине 15 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью +6...+11 °C, днем +22...+27 °C;
  • в Харькове ночью +8...+10 °C, днем +24...+26 °C.

Напомним, завтра дожди возможны лишь в нескольких областях. На большей части территории Украины ожидается комфортная погода.

Кроме того, синоптики составили подробный прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
