Прогноз погоди у Харкові та області на 27 серпня

Літо поступово повертається — прогноз погоди у Харкові на завтра
У середу, 27 серпня, на Харківщині буде літньо-осіння погода. День буде із перемінною хмарністю, але суттєвих опадів синоптики не прогнозують. Лише подекуди можливі короткочасні захмарення без дощів.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харківській області 27 серпня
По області 27 серпня очікується південно-західний вітер, його швидкість сягатиме 7–12 м/с. Вночі температура повітря знизиться до +8...+13°С, тож ніч буде прохолодною. Вдень повітря прогріється до +20...+25°С.
Погода в Харкові 27 серпня
У Харкові прогноз погоди буде таким же, що й у області. Істотних опадів не передбачається, небо буде частково хмарним.
Вітер також південно-західний, 7–12 м/с. У нічний час температура становитиме +9...+11°С, вдень очікуються комфортні +21...+23°С.
Нагадаємо, цьогоріч серпень здивував температурними рекордами. Так нещодавно на Буковині вдарив п'ятиградусний мороз.
Втім синоптики прогнозують, що впродовж тижня в Україні знову потепліє.
