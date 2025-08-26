Прогноз погоди у Харкові та області на 27 серпня

Літня погода. Фото: УНІАН

У середу, 27 серпня, на Харківщині буде літньо-осіння погода. День буде із перемінною хмарністю, але суттєвих опадів синоптики не прогнозують. Лише подекуди можливі короткочасні захмарення без дощів.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди в Харківській області 27 серпня

По області 27 серпня очікується південно-західний вітер, його швидкість сягатиме 7–12 м/с. Вночі температура повітря знизиться до +8...+13°С, тож ніч буде прохолодною. Вдень повітря прогріється до +20...+25°С.

Температурна карта України. Фото: Метеопост

Погода в Харкові 27 серпня

У Харкові прогноз погоди буде таким же, що й у області. Істотних опадів не передбачається, небо буде частково хмарним.

Температурна карта Харківської області 27 серпня. Фото: скриншот

Вітер також південно-західний, 7–12 м/с. У нічний час температура становитиме +9...+11°С, вдень очікуються комфортні +21...+23°С.

Нагадаємо, цьогоріч серпень здивував температурними рекордами. Так нещодавно на Буковині вдарив п'ятиградусний мороз.

Втім синоптики прогнозують, що впродовж тижня в Україні знову потепліє.