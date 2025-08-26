Видео
Главная Харьков Лето постепенно возвращается — погода в Харькове на завтра

Лето постепенно возвращается — погода в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 15:02
Прогноз погоды в Харькове и области на 27 августа
Летняя погода. Фото: УНИАН

В среду, 27 августа, на Харьковщине будет летне-осенняя погода. День будет с переменной облачностью, но существенных осадков синоптики не прогнозируют. Лишь кое-где возможны кратковременные облака без дождей.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 27 августа

По области 27 августа ожидается юго-западный ветер, его скорость будет достигать 7-12 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +8...+13°С, поэтому ночь будет прохладной. Днем воздух прогреется до +20...+25°С.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

Погода в Харькове 27 августа

В Харькове прогноз погоды будет таким же, что и в области. Существенных осадков не предвидится, небо будет частично облачным.

Температурная карта Харьковской области 27 августа. Фото: скриншот

Ветер также юго-западный, 7-12 м/с. В ночное время температура составит +9...+11°С, днем ожидаются комфортные +21...+23°С.

Напомним, в этом году август удивил температурными рекордами. Так недавно на Буковине ударил пятиградусный мороз.

Впрочем синоптики прогнозируют, что в течение недели в Украине снова потеплеет.

погода Харьков лето Харьковская область прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
