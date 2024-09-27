Погода у Харкові 28 вересня — прогноз від синоптиків

Осінній Харків. Фото: findway.ua

У Харкові в суботу, 28 вересня, буде тепла погода. Хоча небо буде хмарним, опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харківській області 28 вересня

У Харківській області утримається тепла погода. Небо буде хмарним з проясненнями, дощів не прогнозують.

Температура повітря вночі по регіону опуститься до +11...+16 °С, а вдень потеплішає до літніх позначок — +23...+28 °С. Буде південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурна карта України 28 вересня. Фото: скриншот Метеопост

Прогноз погоди у Харкові на 28 вересня

У Харкові суботній день буде теплим та сонячним. Дощів синоптики не обіцяють.

Вночі температура повітря становитиме +13...+15 °С, вдень буде значно тепліше +25...+27 °С. Вітер буде помірним, зі швидкістю 7-12 м/с південно-східного напрямку.

Нагадаємо, синоптик Діденко назвала регіони, яким завтра не пощастить з погодою.

Також спалахи на Сонці можуть вплинути на самопочуття метеозалежних сьогодні, 27 вересня.