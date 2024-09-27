Погода в Харькове 28 сентября — прогноз от синоптиков

Осенний Харьков. Фото: findway.ua

В Харькове в субботу, 28 сентября, будет теплая погода. Хотя небо будет облачным, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 28 сентября

В Харьковской области сохранится теплая погода. Небо будет облачным с прояснениями, дожди не прогнозируют.

Температура воздуха ночью по региону опустится до +11...+16 °С, а днем потеплеет до летних отметок — +23...+28 °С. Будет юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температурная карта Украины 28 сентября. Фото: скриншот Метеопост

Прогноз погоды в Харькове на 28 сентября

В Харькове субботний день будет теплым и солнечным. Дождей синоптики не обещают.

Ночью температура воздуха будет +13...+15 °С, днем будет значительно теплее +25...+27 °С. Ветер будет умеренным, со скоростью 7-12 м/с юго-восточного направления.

Напомним, синоптик Диденко назвала регионы, которым завтра не повезет с погодой.

Также вспышки на Солнце могут повлиять на самочувствие метеозависимости сегодня, 27 сентября.