Погода у Харкові та по області 3 вересня — прогноз від синоптиків

Погода у Харкові. Фото: УНІАН

У середу, 3 вересня, синоптики прогнозують для Харківської області спокійну та сонячну погоду. Вдень буде трохи хмарно, але дощів не прогнозують, але без опадів. В регіоні утримається тепла, майже літня температура.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру гідрометеорології.

Погода у Харківській області 3 вересня

У Харківській області вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13...+18 °C. Денний максимум сягне +25...+30 °C. Вітер буде північним, із помірною швидкістю 7–12 м/с.

Погода у Харківській області 3 вересня. Фото: скриншот

Погода в Харкові 3 вересня

У Харкові погода 3 вересня також залишатиметься стабільною. Опадів не очікується, небо буде переважно ясним із мінливою хмарністю. Вночі температура становитиме +13...+15 °C, вдень повітря прогріється до позначок у межах +26...+28 °C. Вітер північний, 7–12 м/с.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики прогнозують літню спеку, проте, у деяких регіонах можливі сильні зливи із грозами.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у вересні та коли прийдуть перші заморозки.