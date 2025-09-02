Погода у Харкові та по області 3 вересня — прогноз від синоптиків

Літо затримається у Харкові — прогноз погоди на завтра
У середу, 3 вересня, синоптики прогнозують для Харківської області спокійну та сонячну погоду. Вдень буде трохи хмарно, але дощів не прогнозують, але без опадів. В регіоні утримається тепла, майже літня температура.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру гідрометеорології.
Погода у Харківській області 3 вересня
У Харківській області вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13...+18 °C. Денний максимум сягне +25...+30 °C. Вітер буде північним, із помірною швидкістю 7–12 м/с.
Погода в Харкові 3 вересня
У Харкові погода 3 вересня також залишатиметься стабільною. Опадів не очікується, небо буде переважно ясним із мінливою хмарністю. Вночі температура становитиме +13...+15 °C, вдень повітря прогріється до позначок у межах +26...+28 °C. Вітер північний, 7–12 м/с.
Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики прогнозують літню спеку, проте, у деяких регіонах можливі сильні зливи із грозами.
Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у вересні та коли прийдуть перші заморозки.
