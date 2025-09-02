Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Лето задержится в Харькове — прогноз погоды на завтра

Лето задержится в Харькове — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:36
Погода в Харькове и по области 3 сентября — прогноз от синоптиков
Погода в Харькове. Фото: УНИАН

В среду, 3 сентября, синоптики прогнозируют для Харьковской области спокойную и солнечную погоду. Днем будет немного облачно, но дождей не прогнозируют, но без осадков. В регионе сохранится теплая, почти летняя температура.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода в Харьковской области 3 сентября

В Харьковской области ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+18 °C. Дневной максимум достигнет +25...+30 °C. Ветер будет северным, с умеренной скоростью 7-12 м/с.

null
Погода в Харьковской области 3 сентября. Фото: скриншот

Погода в Харькове 3 сентября

В Харькове погода 3 сентября также будет оставаться стабильной. Осадков не ожидается, небо будет преимущественно ясным с переменной облачностью. Ночью температура составит +13...+15 °C, днем воздух прогреется до отметок в пределах +26...+28 °C. Ветер северный, 7-12 м/с.

Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозируют летнюю жару, однако, в некоторых регионах возможны сильные ливни с грозами.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в сентябре и когда придут первые заморозки.

погода Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации