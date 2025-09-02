Погода в Харькове и по области 3 сентября — прогноз от синоптиков

Лето задержится в Харькове — прогноз погоды на завтра
В среду, 3 сентября, синоптики прогнозируют для Харьковской области спокойную и солнечную погоду. Днем будет немного облачно, но дождей не прогнозируют, но без осадков. В регионе сохранится теплая, почти летняя температура.
Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 3 сентября
В Харьковской области ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+18 °C. Дневной максимум достигнет +25...+30 °C. Ветер будет северным, с умеренной скоростью 7-12 м/с.
Погода в Харькове 3 сентября
В Харькове погода 3 сентября также будет оставаться стабильной. Осадков не ожидается, небо будет преимущественно ясным с переменной облачностью. Ночью температура составит +13...+15 °C, днем воздух прогреется до отметок в пределах +26...+28 °C. Ветер северный, 7-12 м/с.
Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозируют летнюю жару, однако, в некоторых регионах возможны сильные ливни с грозами.
Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в сентябре и когда придут первые заморозки.
