Погода в Харкові — прогноз на 4 вересня від синоптиків

Жінки охолоджуються під струменем води. Фото: Новини.LIVE

За прогнозом синоптиків, у четвер, 4 вересня, на Харківщині очікується тепла комфортна погода, можлива мінлива хмарність. Опадів цього дня не передбачається.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Погода в Харківській області 4 вересня

У четвер, 4 вересня, в Харківській області буде сонячна та комфортна погода. Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9...+14 °C, а вдень підвищиться до +22...+27 °C.

Погода у Харківській області 4 серпня. Фото: скриншот

Яка буде погода в Харкові 4 вересня

У Харкові цього дня буде також сонячна погода без опадів. Північний вітер сягатиме швидкості до 5–10 м/с. Вночі прогнозується +10...+12 °C, а вдень температура триматиметься на рівні +23...+25 °C.

