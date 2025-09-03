Відео
Головна Харків Літо затримається у Харкові — прогноз погоди на завтра

Літо затримається у Харкові — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 14:52
Погода в Харкові — прогноз на 4 вересня від синоптиків
Жінки охолоджуються під струменем води. Фото: Новини.LIVE

За прогнозом синоптиків, у четвер, 4 вересня, на Харківщині очікується тепла комфортна погода, можлива мінлива хмарність. Опадів цього дня не передбачається.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода в Харківській області 4 вересня

У четвер, 4 вересня, в Харківській області буде сонячна та комфортна погода. Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9...+14 °C, а вдень підвищиться до +22...+27 °C.

Погода у Харківській області 4 серпня. Фото: скриншот

Яка буде погода в Харкові 4 вересня

У Харкові цього дня буде також сонячна погода без опадів. Північний вітер сягатиме швидкості до 5–10 м/с. Вночі прогнозується +10...+12 °C, а вдень температура триматиметься на рівні +23...+25 °C.

Нагадаємо, фахівці склали прогноз магнітних бур на сьогодні, 3 вересня та дали поради, як полегшити свій стан. 

Тим часом синоптик Наталка Діденко пояснила, яка природна особливість змінить погоду в Україні.

погода Харків Харківська область вересень прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
