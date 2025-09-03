Погода в Харькове — прогноз на 4 сентября от синоптиков

Женщины охлаждаются под струей воды. Фото: Новини.LIVE

По прогнозу синоптиков, в четверг, 4 сентября, на Харьковщине ожидается теплая комфортная погода, возможна переменная облачность. Осадков в этот день не предвидится.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 4 сентября

В четверг, 4 сентября, в Харьковской области будет солнечная и комфортная погода. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °C, а днем повысится до +22...+27 °C.

Погода в Харьковской области 4 августа. Фото: скриншот

Какая будет погода в Харькове 4 сентября

В Харькове в этот день будет также солнечная погода без осадков. Северный ветер будет достигать скорости до 5-10 м/с. Ночью прогнозируется +10...+12 °C, а днем температура будет держаться на уровне +23...+25 °C.

