Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 3 грудня

Люті зимові морози — прогноз погоди в Харкові на завтра
Погода в Харкові та області завтра, 3 грудня, буде з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про морози протягом доби.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харкові та області на 3 грудня
Опадів завтра не передбачається. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі очікується -6...-1 °C, вдень -2...+3 °C.
У Харкові вночі -4...-2 °C, вдень трохи потеплішає — +1...+3 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що завтра в деяких областях України очікується туман.
Також синоптик Наталка Діденко зазначила, що 3 грудня погода особливо не зміниться. За її словами, опадів не передбачається.
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