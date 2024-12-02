Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 3 грудня

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Харкові та області завтра, 3 грудня, буде з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про морози протягом доби.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Опадів завтра не передбачається. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Харкові 3 грудня. Фото: Ventusky

Температура повітря по області вночі очікується -6...-1 °C, вдень -2...+3 °C.

У Харкові вночі -4...-2 °C, вдень трохи потеплішає — +1...+3 °C.

Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що завтра в деяких областях України очікується туман.

Також синоптик Наталка Діденко зазначила, що 3 грудня погода особливо не зміниться. За її словами, опадів не передбачається.