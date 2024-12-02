Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 3 декабря

Лютые зимние морозы — прогноз погоды в Харькове на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 3 декабря, будет с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о морозах в течение суток.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харькове и области на 3 декабря.
Осадков завтра не предвидится. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью ожидается -6...-1 °C, днем -2...+3 °C.
В Харькове ночью -4...-2 °C, днем немного потеплеет — +1...+3 °C.
Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что завтра в некоторых областях Украины ожидается туман.
Также синоптик Наталья Диденко отметила, что 3 декабря погода особо не изменится. По ее словам, осадков не предвидится.
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