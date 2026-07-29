Обстріли Харківщини: 11 постраждалих за минулу добу

Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російські війська протягом минулої доби атакували Харків і ще 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед них — 57-річна жінка з Харкова та 66-річна жителька Шипуватого. Під ударами опинилися багатоквартирні та приватні будинки, магазин, поштомат, АЗС і цивільні підприємства. Також через атаки горіли поля з пшеницею.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Постраждалі від атак

У Харкові поранення отримала 57-річна жінка. Ще восьмеро людей у місті пережили гостру реакцію на стрес.

У селі Шипувате Великобурлуцької громади поранена 66-річна жінка. У селі Макариха Золочівської громади 56-річна жителька зазнала гострої реакції на стрес.

Удар по Харкову

Російські безпілотники атакували Новобаварський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджені три багатоквартирні будинки та автомобіль.

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Пошкодження області

У Богодухівському районі пошкоджені два приватні будинки, магазин і поштомат. У Куп'янському районі постраждали автомобілі, приватний будинок та автомобіль поштової служби.

У Харківському районі пошкоджені електромережі та складське приміщення. Також руйнування зафіксували в Чугуївському районі, де пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди та АЗС. Через обстріли в Ізюмському та Лозівському районах горіла пшениця на корені.

Чим били

Загалом протягом доби ворог застосував шість керованих авіабомб, два дрони "Молнія", три FPV-дрони та ще 25 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 231 людину. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 48 385 людей.

Бої на фронті

Протягом доби на фронті зафіксували 272 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 20 разів атакували позиції українських захисників. На Куп'янському напрямку ворог здійснив три атаки в бік Куп'янська-Вузлового, Шийківки та в районі Петропавлівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 26 липня російські війська атакували Харків кількома типами безпілотників. У Шевченківському районі FPV-дрон на оптоволокні влучив в автомобіль хлібокомбінату — поранення отримав 43-річний водій. У Слобідському районі спочатку зафіксували удар "Шахедом" на відкритій території, а згодом і влучання дрона типу "Бандероль" у приватний житловий будинок.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська 28 липня атакували Харків реактивним "шахедом". Дрон повторно влучив у дах п’ятиповерхового житлового будинку в Новобаварському районі міста. Унаслідок удару п’ятеро людей звернулися по медичну допомогу.