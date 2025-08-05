Лозова під обстрілом 5 серпня — пошкоджено будинки, немає світла та поранено людей

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Національна поліція

Росіяни в ніч проти 5 серпня здійснили на місто Лозова Харківської області наймасованішу атаку за весь час повномасштабної війни. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, є поранені, а також частина міста залишилася без світла.

Про це у Telegram розповів мер Лозової Сергій Зеленський.

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"Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені — серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання", — пише Зеленський.

Він уточнив, що частина міста наразі без світла, а саме — Авилівка та Катеринівський старостинський округ.

Крім того, Сергій Зеленський закликав мешканців повідомляти про пошкодження та поінформував, що зараз відбуваються зміни в транспортному сполученні.

"Це поки що вся інформація, яку можемо надати. Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все", — резюмував він.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни вдарили FPV-дроном по селу Біленьке Запорізького району. Внаслідок атаки дві людини отримали поранення.

Також ми писали, що вночі в Одеській області пролунав гучний вибух. Це відбулося на тлі попередження про загрозу балістики.