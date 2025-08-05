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Главная Харьков Лозовая пережила самую массированную атаку РФ с начала войны

Лозовая пережила самую массированную атаку РФ с начала войны

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 06:24
Лозовая под обстрелом 5 августа — повреждены дома, нет света и ранены люди
Разрушенный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: Национальная полиция

Россияне в ночь на 5 августа совершили на город Лозовая Харьковской области самую массированную атаку за все время полномасштабной войны. В результате обстрела повреждены жилые дома, есть раненые, а также часть города осталась без света. 

Об этом в Telegram рассказал мэр Лозовой Сергей Зеленский.

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"Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. К сожалению, есть раненые — среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение", — пишет Зеленский.

Он уточнил, что часть города пока без света, а именно — Авиловка и Катериновский старостинский округ.

Кроме того, Сергей Зеленский призвал жителей сообщать о повреждениях и проинформировал, что сейчас происходят изменения в транспортном сообщении.

"Это пока вся информация, которую можем предоставить. Этой ночью россияне совершили настоящий террор мирных людей, которые тихо спали. Рано или поздно они будут отвечать за все", — резюмировал он.

Напомним, что сегодня россияне ударили FPV-дроном по селу Беленькое Запорожского района. В результате атаки два человека получили ранения.

Также мы писали, что ночью в Одесской области прогремел громкий взрыв. Это произошло на фоне предупреждения об угрозе баллистики.

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Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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