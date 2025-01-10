Конфлікт ТЦК з адвокаткою у Харкові — Лубінець відреагував на скандал

Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ситуація з порушенням прав громадян під час заходів мобілізації — неприпустима. Так він відреагував на скандал, який нещодавно стався з ТЦК у Харкові.

Про це Дмитро Лубінець написав в Telegram у п'ятницю, 10 січня.

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У соцмережах з'явилось відео, на якому було видно перешкоджання входу адвокатки до приміщення ВЛК при одному з центрів комплектування у Харкові. Щобільше, до жінки застосували фізичну силу чоловіки у формі. Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на це та заявив, що такий вчинок ганебний та неприпустимий.

"Відразу дав доручення моїй Представниці в Харківській області Оксані Червяковій з'ясувати фактичні обставини ситуації. Ще вчора були скеровані листи до Харківського ОТЦК та СП з цією метою. Також я направив лист до Державного бюро розслідування щодо відкриття кримінального провадження за вказаним фактом", — зазначив Лубінець.

Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Омбудсман вимагає притягнути винних до відповідальності. За словами Лубінця, подібні випадки трапляються все частіше й потрібно унеможливлювати їх.

"Наголошу, що маємо зробити все, щоб викорінити ганебні практики порушення прав людини і перешкоджання адвокатської діяльності у нашій державі", — зазначив уповноважений Верховної Ради України.

Нагадаємо, Наталія Кіндратів повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення ТЦК подали в розшук понад пів мільйона військовозобов'язаних чоловіків. За пошук таких громадян відповідає Нацполіція.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що після зміни керівництва Одеського ТЦК в області збільшилися темпи призову до війська. При цьому випадки насильницької мобілізації обласна влада називає одиничними.