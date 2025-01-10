Конфликт ТЦК с адвокатом в Харькове — Лубинец отреагировал на скандал

Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Україна

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ситуация с нарушением прав граждан во время мероприятий мобилизации — недопустима. Так он отреагировал на скандал, который недавно произошел с ТЦК в Харькове.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в Telegram в пятницу, 10 января.

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В соцсетях появилось видео, на котором было видно препятствование входа адвоката в помещение ВВК при одном из центров комплектования в Харькове. Более того, к женщине применили физическую силу мужчины в форме. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это и заявил, что такой поступок позорный и недопустимый.

"Сразу дал поручение моей Представительнице в Харьковской области Оксане Червяковой выяснить фактические обстоятельства ситуации. Еще вчера были направлены письма в Харьковский ОТЦК и СП с этой целью. Также я направил письмо в Государственное бюро расследования об открытии уголовного производства по указанному факту", — отметил Лубинец.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Омбудсмен требует привлечь виновных к ответственности. По словам Лубинца, подобные случаи случаются все чаще и нужно исключать их.

"Подчеркну, что должны сделать все, чтобы искоренить позорные практики нарушения прав человека и препятствование адвокатской деятельности в нашем государстве", — отметил уполномоченный Верховной Рады Украины.

Напомним, Наталья Киндратив сообщила, что с начала полномасштабного вторжения ТЦК подали в розыск более полмиллиона военнообязанных мужчин. За поиск таких граждан отвечает Нацполиция.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что после смены руководства Одесского ТЦК в области увеличились темпы призыва в армию. При этом случаи насильственной мобилизации областные власти называют единичными.