Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Масована атака "Шахедів" на Харків — в місті горить будинок

Масована атака "Шахедів" на Харків — в місті горить будинок

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 00:21
Обстріл Харкова 27 липня — горить приватний будинок
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни з вечора 26 липня в ніч проти 27 липня масовано атакують Харків дронами типу "Шахед". Внаслідок обстрілу горить приватний будинок.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 27 липня

"Зафіксовано удар по Шевченківському району. Деталі уточнюється. У Київському районі, після ударів ворожих БпЛА, горить приватний будинок. Деталі зʼясовуємо", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 00:27

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що за попередніми даними, ворог атакував Харків дронами типу "Герань-2". Прильоти були в Київському та Шевченківському районах.

"Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі: горить приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють профільні служби", — додав він.

Оновлено о 00:31

Терехов у відповідь на своє попереднє повідомлення написав, що за уточненою інформацією, приліт був у близькому передмісті (поряд із Шевченківським районом).

Нагадаємо, що менше години тому у Харкові пролунала серія вибухів. Місто масовано атакували дрони.

Також ми писали, що в ніч проти 26 липня на Харків теж була масована атака. На місто летіли авіабомби, балістика і дрони. Причому через один з повторних ударів РФ серед постраждалих були не лише цивільні, але й рятувальники. Детальніше про наслідки читайте за цим посиланням.

Харків пожежа вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації