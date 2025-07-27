Обстріл Харкова 27 липня — горить приватний будинок

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни з вечора 26 липня в ніч проти 27 липня масовано атакують Харків дронами типу "Шахед". Внаслідок обстрілу горить приватний будинок.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 27 липня

"Зафіксовано удар по Шевченківському району. Деталі уточнюється. У Київському районі, після ударів ворожих БпЛА, горить приватний будинок. Деталі зʼясовуємо", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 00:27

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що за попередніми даними, ворог атакував Харків дронами типу "Герань-2". Прильоти були в Київському та Шевченківському районах.

"Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі: горить приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють профільні служби", — додав він.

Оновлено о 00:31

Терехов у відповідь на своє попереднє повідомлення написав, що за уточненою інформацією, приліт був у близькому передмісті (поряд із Шевченківським районом).

Нагадаємо, що менше години тому у Харкові пролунала серія вибухів. Місто масовано атакували дрони.

Також ми писали, що в ніч проти 26 липня на Харків теж була масована атака. На місто летіли авіабомби, балістика і дрони. Причому через один з повторних ударів РФ серед постраждалих були не лише цивільні, але й рятувальники. Детальніше про наслідки читайте за цим посиланням.