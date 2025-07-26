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Головна Харків Через повторний удар по Харкову постраждали рятувальники — фото

Через повторний удар по Харкову постраждали рятувальники — фото

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 09:34
Масований обстріл Харкова 26 липня — через атаку постраждали рятувальники
Рятувальники на місці обстрілу у Харкові. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 26 липня масовано обстріляли Харків. Гатили авіабомбами, балістикою та "шахедами". Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Майже три години вночі Харків знаходився під атакою ворога. Через обстріл пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги та контактну мережу. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі.

"Постраждало п'ятеро людей. Серед них — троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару. Ворог цілить по тих, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", — зазначив Терехов.

Наслідки удару по Харкову 26 липня
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Харкова 26 липня
Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

В ДСНС підтвердили інформацію про постраждалих рятувальників. Зазначили, що ворог завдав повторного удару, щойно підрозділи почали гасити вогонь.

"Попередньо постраждали 5 осіб, з яких 3 — співробітники ДСНС. Пошкоджено 3 пожежно-рятувальних автомобілі. Попри небезпеку, вогнеборці врятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати 6 людей, серед них 2 дітей", — зазначають в ДСНС.

Наслідки удару по Харкову 26 липня
Пошкоджене авто рятувальників. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Харкову 26 липня
Рятувальник, що постраждав через обстріл. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 25 липня у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти вдарили по Київському району міста.

Також ми розповідали про те, що РФ вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі. Через атаку окупантів загинули люди.

Харків ДСНС обстріли війна атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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