Масовані атаки на Харківщину: десятки постраждалих людей

Наслідки удару по Золочеву. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 20 людей, серед яких двоє дітей. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, автозаправка, бізнес-центри та інші цивільні об'єкти. На окремих напрямках фронту бої не припиняються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Наслідки атаки

Під ударами опинилися Харків і сім населених пунктів області. Загалом постраждали 20 людей, серед них двоє дітей. У Харкові поранення та травми отримали 12 людей. Серед постраждалих — 14-річна дівчина, а 16-річна дівчина пережила гостру реакцію на стрес. В Ізюмі постраждали семеро людей, ще один 57-річний чоловік зазнав поранень у селі Шевченкове Перше Вовчанської громади.

Крім того, російські безпілотники атакували Немишлянський, Шевченківський та Київський райони Харкова.

Чим атакували

Протягом доби війська РФ застосували по Харківщині ракету, реактивну систему залпового вогню, сім безпілотників "Герань-2", три дрони "Молнія", чотири FPV-дрони та ще 30 безпілотників, тип яких встановлюють.

Масштаби руйнувань

У Харкові пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, торговельний павільйон, скління кав'ярні та велопрокату, три бізнес-центри, склад, АЗС, шиномонтаж, автосервіс, автомийку, гараж і дев'ять автомобілів. У Богодухівському районі пошкоджено складські приміщення, електромережі, два приватні будинки, господарські споруди, магазин, нежитлову будівлю, медичний заклад, легковий автомобіль та машину екстреної медичної допомоги.

У Куп'янському районі пошкоджено автозаправну станцію, а в Ізюмі — адміністративну будівлю, сім багатоповерхівок, три приватні будинки та два автомобілі.

Евакуація триває

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 169 людей. Від початку роботи пункту тут уже зареєстрували 45 307 евакуйованих.

Бої на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 260 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім атак поблизу Вовчанська, Лимана, Стариці, а також у напрямках Григорівки, Караїчного, Іванівки та Малого Бурлука. На Куп'янському напрямку російські війська чотири рази намагалися прорвати оборону в районах Куп'янська, Подолів, Борівської Андріївки та Петропавлівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 10 липня масовано атакували населені пункти Харківщини. Найтрагічніший удар стався у селі Слатине, де FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки є загиблі. Також обстрілів зазнали Мала Данилівка та селище Тетлега, де пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни в ніч проти 10 липня атакували дронами місто Валки Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки. Відомо, що дна людина загинула і ще троє постраждали.