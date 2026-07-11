Удар по Харкову та Ізюму 11 липня — РФ пошкодила будинки та АЗС

Наслідки удару по Харкову. Фото: Нацполіція

Російські війська вдень 11 липня завдали удару ударними безпілотниками по Харкову та Ізюму. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, а також АЗС. Серед поранених є дитина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію України.

Обстріл Харкова та Ізюму 11 липня

У поліції розповіли, що сьогодні росіяни вдарили дронами по багатоквартирних будинках в Ізюмі. Внаслідок цього пораненян отримали шестеро мирних жителів, серед них 43-річний чоловік та жінки віком 43, 19, 66, 54 та 55 років. Наразі потерпілим надається необхідна медична допомога, їхні діагнози встановлюються.

Пошкоджені будинки після обстрілу Ізюму. Фото: Нацполіція

Крім того, окупанти атакували Харків, де ворожий БпЛА влучив в автозаправну станцію у Шевченківському районі. Там виникла пожежа, яку оперативно локалікували рятувальники.

Пошкодження АЗС у Харкові після обстрілу. Фото: Нацполіція

"Постраждала 14-річна дівчина. Вона отримала численні травми та у тяжкому стані була госпіталізована", — йдеться у повідомленні.

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За фактами збройної агресії слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олега Синєгубова, за час повномасштабної війни росіяни зруйнували або пошкодили 74 АЗС на Харківщині. Останнім часом російська армія знову почала системно бити по паливній інфраструктурі регіону.

Крім того, 11 липня Росія вдарила по підприємству в Харкові. У Немишлянському районі міста постраждали семеро людей.