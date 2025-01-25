Обстріл Харкова 25 січня — у прокуратурі поділились деталями

Рятувальники гасять пожежу внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська у суботу, 25 січня, завдали удару безпілотниками "Молнія" по Харкову. Внаслідок ворожої атаки руйнування є у кількох районах міста, зокрема, пошкодженні будівлі та автомобілі.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.

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Чубенко розповів, що російські війська 25 січня завдали три удари по Харкову. Внаслідок обстрілів є руйнування у трьох районах, зокрема:

у Холодногірському районі зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу. Стовп диму було видно майже з усього міста;

у Шевченківському районі міста влучання припало на дорогу, пошкоджено вісім автомобілів;

у Київському районі постраждала державна будівля, там пошкоджено фасад.

За даними прокуратури, удари були завдані безпілотниками "Молнія". Речник наголосив, що під повітряної тривоги та ворожих атак обов'язково потрібно перебувати в укриттях або приміщеннях, оскільки ці дрони хоч і не надто потужні, все ж можуть завдати травм людям, які перебувають на відкритій місцевості.

Також відомо, що є постраждалі, але їхня кількість наразі уточнюється.

Водночас о 16:13 мер міста Ігор Терехов повідомив, що трапився четвертий за день і другий у Шевченківському районі приліт по Харкову. За його словами, БпЛА вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку.

"Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня", — сказав мер.

Скриншот дописів Ігоря Терехова

Нагадаємо, вночі 25 січня росіяни атакували житлові будинки у Київській області. Внаслідок обстрілів є руйнування, в ОВА показали відео.

Крім того, армія РФ цієї ночі вдарила по Черкащині. Ціллю ворога була критична інфраструктура, внаслідок чого частина людей залишилися без світла.