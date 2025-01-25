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Масштабный пожар на критическом объекте — РФ ударила по Харькову

25 января 2025 16:40
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Харькова 25 января — в прокуратуре поделились деталями
Спасатели тушат пожар в результате обстрелов. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в субботу, 25 января, нанесли удар беспилотниками "Молния" по Харькову. Вследствие вражеской атаки, разрушения есть в нескольких районах города, в частности, повреждены здания и автомобили.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.

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Чубенко рассказал, что российские войска 25 января нанесли три удара по Харькову. В результате обстрелов есть разрушения в трех районах, в частности:

  • в Холодногорском районе зафиксировали попадание в объект инфраструктуры, что повлекло масштабный пожар.
  • в Шевченковском районе города попадание пришлось на дорогу, повреждены восемь автомобилей;
  • в Киевском районе пострадало государственное здание, там поврежден фасад.

По данным прокуратуры, удары были нанесены беспилотниками "Молния". Спикер подчеркнул, что во время воздушной тревоги и вражеских атак обязательно нужно находиться в укрытиях или помещениях, поскольку эти дроны хоть и не слишком мощные, все же могут нанести травмы людям, находящимся на открытой местности.

Также известно, что есть пострадавшие, но их количество пока уточняется.

В то же время в 16:13 мэр города Игорь Терехов сообщил, что случился четвертый за день и второй в Шевченковском районе прилет по Харькову. По его словам, БпЛА ударил вблизи многоэтажного жилого дома.

"Поврежденный фасад дома, выбиты стекла. Пострадали несколько авто. Информация о раненых или погибших пока отсутствует", — сказал мэр.

удар по Харькову 25 января
Скриншот постов Игоря Терехова

Напомним, ночью 25 января россияне атаковали жилые дома в Киевской области. Вследствие обстрелов есть разрушения, в ОВА показали видео.

Кроме того, армия РФ этой ночью ударила по Черкасской области. Целью врага была критическая инфраструктура, в результате чего часть людей остались без света.

Харьков обстрелы прокуратура дроны война в Украине

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