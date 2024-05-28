У Харкові судили чоловіка, який вбив свою колишню однокласницю через кохання

Засідання суду. Ілюстративне фото: kp.ua

У Харкові судили чоловіка, який вбив свою колишню однокласницю. Йому призначили покарання у вигляді 14 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 28 травня.

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Вбив дівчину, в яку був закоханий зі школи

У жовтні 2018 року у Харкові місцевий мешканець вбив свою колишню однокласницю, в яку був закоханий зі шкільних років. Дівчина не хотіла розвитку романтичних стосунків та залишилася друзями з ним, а згодом одружилась з іншим чоловіком та народила двох дітей.

Як відомо, колишні однокласники продовжували підтримувати дружні стосунки, але чоловік сприймав це, як "надію". Під час зустрічі він запропонував піти до нього, де жінка вкотре наголосила лише на дружніх стосунках.

"Чоловік розлютився, вдарив потерпілу по обличчю. Жінка вийшла з квартири, чоловік наздогнав її, схопив та закрив їй рукою ніс та рот. Вона втратила свідомість, а зловмисник затягнув її до своєї квартири. На жаль, жінка вже була мертва", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що чоловік просидів з її тілом у квартирі добу. А потім вийшов та вимкнув світло у всьому під'їзді, роздягнув жінку, витягнув її тіло на вулицю і поклав поруч з лавкою. А речі зловмисник викинув у вуличний смітник.



Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання у квартирі його матері: він переховувався у шафі. До винесення вироку вбивця перебував під вартою, а під час судового засідання не визнав свою провину. Його визнали винним в умисному вбивстві та засуджено до 14 років позбавлення волі.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Прикарпатті суд виніс вирок 11-класниці, яка вчинила умисне вбивство своєї новонародженої дитини одразу після пологів.

Також ми писали, що в Одесі поліція затримала чоловіка, який побив до смерті свого знайомого, а тіло заховав під ліжко.