Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Мав почуття зі школи — у Харкові судили чоловіка, який вбив свою колишню однокласницю arrow

Мав почуття зі школи — у Харкові судили чоловіка, який вбив свою колишню однокласницю

28 травня 2024 18:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові судили чоловіка, який вбив свою колишню однокласницю через кохання
Засідання суду. Ілюстративне фото: kp.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові судили чоловіка, який вбив свою колишню однокласницю. Йому призначили покарання у вигляді 14 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 28 травня.

Читайте також:

Вбив дівчину, в яку був закоханий зі школи

У жовтні 2018 року у Харкові місцевий мешканець вбив свою колишню однокласницю, в яку був закоханий зі шкільних років. Дівчина не хотіла розвитку романтичних стосунків та залишилася друзями з ним, а згодом одружилась з іншим чоловіком та народила двох дітей.

Як відомо, колишні однокласники продовжували підтримувати дружні стосунки, але чоловік сприймав це, як "надію". Під час зустрічі він запропонував піти до нього, де жінка вкотре наголосила лише на дружніх стосунках. 

"Чоловік розлютився, вдарив потерпілу по обличчю. Жінка вийшла з квартири, чоловік наздогнав її, схопив та закрив їй рукою ніс та рот. Вона втратила свідомість, а зловмисник затягнув її до своєї квартири. На жаль, жінка вже була мертва", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що чоловік просидів з її тілом у квартирі добу. А потім вийшов та вимкнув світло у всьому під'їзді, роздягнув жінку, витягнув її тіло на вулицю і поклав поруч з лавкою. А речі зловмисник викинув у вуличний смітник. 
 
Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання у квартирі його матері: він переховувався у шафі. До винесення вироку вбивця перебував під вартою, а під час судового засідання не визнав свою провину. Його визнали винним в умисному вбивстві та засуджено до 14 років позбавлення волі. 

null
Скриншот допису прокуратури
null
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Прикарпатті суд виніс вирок 11-класниці, яка вчинила умисне вбивство своєї новонародженої дитини одразу після пологів.

Також ми писали, що в Одесі поліція затримала чоловіка, який побив до смерті свого знайомого, а тіло заховав під ліжко. 

Харків
вбивство
поліція
прокуратура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби