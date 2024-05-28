В Харькове судили мужчину, который убил свою бывшую одноклассницу из-за любви

Заседание суда. Иллюстративное фото: kp.ua

В Харькове судили мужчину, который убил свою бывшую одноклассницу. Ему назначили наказание в виде 14 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 28 мая.

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В октябре 2018 года в Харькове местный житель убил свою бывшую одноклассницу, в которую был влюблен со школьных лет. Девушка не хотела развития романтических отношений и осталась друзьями с ним, а потом вышла замуж за другого мужчину и родила двоих детей.

Как известно, бывшие одноклассники продолжали поддерживать дружеские отношения, но мужчина воспринимал это как "надежду". Во время встречи он предложил пойти к нему, где женщина в очередной раз подчеркнула на только дружеских отношениях.

"Мужчина рассердился, ударил потерпевшую по лицу. Женщина вышла из квартиры, мужчина догнал ее, схватил и закрыл ей рукой нос и рот. Она потеряла сознание, а злоумышленник затащил ее в свою квартиру. К сожалению, женщина уже была мертва", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что мужчина просидел с ее телом в квартире сутки. А потом вышел и выключил свет во всем подъезде, раздел женщину, вытащил ее тело на улицу и положил рядом со скамейкой. А вещи злоумышленник выбросил в уличную мусорку.



Правоохранители задержали мужчину по месту жительства в квартире его матери: он прятался в шкафу. До вынесения приговора убийца был под стражей, а во время судебного заседания не признал свою вину. Он признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Скриншот сообщения прокуратуры

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, в Прикарпатье суд вынес приговор 11-класснице, совершившей умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов.

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