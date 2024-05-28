Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Имел чувства со школы — в Харькове судили мужчину, который убил свою бывшую одноклассницу arrow

Имел чувства со школы — в Харькове судили мужчину, который убил свою бывшую одноклассницу

28 мая 2024 18:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове судили мужчину, который убил свою бывшую одноклассницу из-за любви
Заседание суда. Иллюстративное фото: kp.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове судили мужчину, который убил свою бывшую одноклассницу. Ему назначили наказание в виде 14 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Убил девушку, в которую был влюблен со школы

В октябре 2018 года в Харькове местный житель убил свою бывшую одноклассницу, в которую был влюблен со школьных лет. Девушка не хотела развития романтических отношений и осталась друзьями с ним, а потом вышла замуж за другого мужчину и родила двоих детей.

Как известно, бывшие одноклассники продолжали поддерживать дружеские отношения, но мужчина воспринимал это как "надежду". Во время встречи он предложил пойти к нему, где женщина в очередной раз подчеркнула на только дружеских отношениях.

"Мужчина рассердился, ударил потерпевшую по лицу. Женщина вышла из квартиры, мужчина догнал ее, схватил и закрыл ей рукой нос и рот. Она потеряла сознание, а злоумышленник затащил ее в свою квартиру. К сожалению, женщина уже была мертва", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что мужчина просидел с ее телом в квартире сутки. А потом вышел и выключил свет во всем подъезде, раздел женщину, вытащил ее тело на улицу и положил рядом со скамейкой. А вещи злоумышленник выбросил в уличную мусорку.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства в квартире его матери: он прятался в шкафу. До вынесения приговора убийца был под стражей, а во время судебного заседания не признал свою вину. Он признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 14 годам лишения свободы.

null
Скриншот сообщения прокуратуры
null
Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, в Прикарпатье суд вынес приговор 11-класснице, совершившей умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов.

Также мы писали, что в Одессе полиция задержала мужчину, избившего до смерти своего знакомого, а тело спрятал под кровать.

Харьков
убийство
полиция
прокуратура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе