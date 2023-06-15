Медики Харківщини готуються до ймовірних спалахів інфекцій після підриву Каховської ГЕС

Співробітниця лабораторії Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Після підриву Каховської гідроелектростанції виникла серйозна тривога у медичній спільноті Харківщини, пов'язана з можливими спалахами інфекційних захворювань, включаючи небезпечну холеру. Медики та влада регіону активно готуються до цього виклику, виконуючи кроки для запобігання поширенню захворювань та захисту здоров'я населення. Наразі в регіоні не зафіксовано випадків захворюваності на холеру.

Про це на брифінгу розповів директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов.

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Підготовчі кроки

Підрив Каховської ГЕС спричинив забруднення води річки Дніпро різними шкідливими речовинами, що створює небезпеку для якості питної води та гігієни довкілля. Медичні експерти висловили серйозні побоювання щодо можливих спалахів інфекційних захворювань, таких як холера, що викликається бактерією Vibrio cholerae.

Медики Харківщини вживають превентивних заходів для підготовки до можливих спалахів інфекційних захворювань. Вони проводять навчання та тренування для свого персоналу, щоб ефективно діагностувати та лікувати інфекції, включаючи холеру. Створено спеціалізовані відділення та карантинні пункти для ізоляції та лікування заражених пацієнтів.

"В нашій області проведені навчання, відпрацьовані маршрути, реагування щодо екстренної медичної допомоги, вирішено, яка лікарня прийматиме, за цим закріплений обласний центр інфекційних захворювань. Є відповідні палати, готовий персонал, є все необхідне для лікування, якщо, не дай Боже, буде випадок на холеру", — зазначив Хаустов.

Крім того, медики активно інформують населення про запобіжні заходи та гігієнічні правила. Поширюються рекомендації щодо безпечного використання питної води та правильної гігієни. Громадськість закликають дотримуватися цих рекомендацій, щоб зменшити ризик зараження та поширення інфекцій.

Симптоми холери

Максим Хаустов розповів, що холера — це гостре кишкове захворювання. Серед її основних проявів — зневоднення, діарея й зниження температури тіла.

"Прояви її дуже специфічні: втрата великої кількості рідини, діарея, зниження температури тіла, але іноді його немає. Якщо є підозра хоч на якусь кишкову інфекцію — викликайте швидку допомогу, й вони вирішать, що робити", — зазначив очільник облздраву.

Нагадаємо, що за інформацією Британської розвідки — через підрив Каховської ГЕС Криму загрожує продовольча криза. Насамперед там зазначають, що руйнування дамби на ГЕС значно порушило роботу Північнокримського каналу. Як відомо, він є основним джерелом прісної води на окупованому Кримському півострові.

Також ми писали про те, що підрив Каховської ГЕС — це катастрофа не лише для України, але й всього світу. В ООН зазначають, що це вплине на глобальну продовольчу безпеку, призведе до підвищення цін та проблем з водою.