Медики Харьковщины готовятся к возможным вспышкам инфекций после подрыва Каховской ГЭС

Сотрудница лаборатории Харьковской областной клинической инфекционной больницы. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

После подрыва Каховской гидроэлектростанции возникла серьезная тревога в медицинском сообществе Харьковщины, связанная с возможными вспышками инфекционных заболеваний, включая опасную холеру. Медики и власти региона активно готовятся к этому вызову, предпринимая шаги по предотвращению распространения заболеваний и защиты здоровья населения. В настоящее время в регионе не зафиксированы случаи заболеваемости холерой.

Об этом на брифинге рассказал директор Департамента здравоохранения Харьковской ОВ Максим Хаустов.

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Подготовительные шаги

Подрыв Каховской ГЭС привел к загрязнению воды реки Днепр различными вредными веществами, что создает опасность для качества питьевой воды и гигиены окружающей среды. Медицинские эксперты выразили серьезные опасения относительно возможных вспышек инфекционных заболеваний, таких как холера, вызываемая бактерией Vibrio cholerae.

Медики Харьковщины принимают превентивные меры для подготовки к возможным вспышкам инфекционных заболеваний. Они проводят обучение и тренировки для персонала, чтобы эффективно диагностировать и лечить инфекции, включая холеру. Созданы специализированные отделения и карантинные пункты для изоляции и лечения зараженных пациентов.

"В нашей области были проведены учения, отработаны маршруты, реагирование по экстренной медицинской помощи, решено, какая больница будет принимать, за этим закреплен областной центр инфекционных заболеваний. Есть соответствующие палаты, готовый персонал, есть все необходимое для лечения, если, не дай Бог, будет случай на холеру", — отметил Хаустов.

Кроме того, медики активно информируют население о мерах предосторожности и гигиенических правилах. Распространяются рекомендации по безопасному использованию питьевой воды и правильной гигиене. Общественность призывают соблюдать эти рекомендации, чтобы уменьшить риск заражения и распространения инфекций.

Симптомы холеры

Максим Хаустов рассказал, что холера — это острое кишечное заболевание. Среди ее основных проявлений — обезвоживание, диарея и снижение температуры тела.

"Проявления ее очень специфичны: потеря большого количества жидкости, диарея, снижение температуры тела, но иногда его нет. Если есть подозрение хоть на какую-либо кишечную инфекцию — вызывайте скорую помощь, и они решат, что делать", — отметил глава облздрава.

Напомним, что по информации Британской разведки из-за подрыва Каховской ГЭС Крыму грозит продовольственный кризис. В первую очередь, там отмечают, что разрушение дамбы на ГЭС значительно нарушило работу Северо-Крымского канала. Как известно, он является основным источником пресной воды на оккупированном Крымском полуострове.

Также мы писали о том, что подрыв Каховской ГЭС — катастрофа не только для Украины, но и всего мира. В ООН отмечают, что это окажет влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к повышению цен и проблем с водой.